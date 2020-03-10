Си Цзиньпин прибыл в Ухань

ПЕКИН, 10 мар – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник утром прибыл в город Ухань для инспекции проводимых местными властями работ по борьбе с эпидемией коронавируса, сообщает Центральное телевидение Китая.
Китайский лидер самолетом прибыл в город, который стал очагом распространения нового коронавируса, в 10.00 по местному времени (5.00 мск). В ходе этой рабочей поездки он ознакомится с работой и предпринимаемыми мерами по профилактике и борьбе с коронавирусом в Ухане, встретится с медицинским персоналом, военными, соцработниками, сотрудниками органов общественной безопасности, волонтерами, пациентами и с местными жителями.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Первым делом Си Цзиньпин направился в специально построенный для лечения больных коронавирусом госпиталь "Хошэньшань". Главе государства доложили о деталях того, как госпиталь строился в рекордно короткие сроки, о том, как госпиталь работает, принимает и лечит пациентов, какие меры здесь предпринимаются для защиты медперсонала.
Си Цзиньпин навестил пациентов и пообщался с медиками. Он призвал всех укрепить уверенность в своих силах и одержать победу над эпидемией.
Согласно последней статистике, город Ухань остается единственным местом в Китае, где за последние сутки были выявлены новые случаи заражения коронавирусом, остальные случаи в стране – ввозные.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Жертвами болезни в Китае уже стали 3136 человек, почти 60 тысяч выздоровели.