Си Цзиньпин прибыл в Ухань

Председатель КНР Си Цзиньпин в Ухане в провинции Хубэй. 10 марта 2020

Председатель КНР Си Цзиньпин в Ухане в провинции Хубэй. 10 марта 2020

© AP Photo / Xinhua/Xie Huanchi Председатель КНР Си Цзиньпин в Ухане в провинции Хубэй. 10 марта 2020

ПЕКИН, 10 мар – РИА Новости. Председатель КНР Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник утром прибыл в город Ухань для инспекции проводимых местными властями работ по борьбе с эпидемией коронавируса, сообщает Центральное телевидение Китая

Китайский лидер самолетом прибыл в город, который стал очагом распространения нового коронавируса , в 10.00 по местному времени (5.00 мск). В ходе этой рабочей поездки он ознакомится с работой и предпринимаемыми мерами по профилактике и борьбе с коронавирусом в Ухане , встретится с медицинским персоналом, военными, соцработниками, сотрудниками органов общественной безопасности, волонтерами, пациентами и с местными жителями.

Первым делом Си Цзиньпин направился в специально построенный для лечения больных коронавирусом госпиталь "Хошэньшань". Главе государства доложили о деталях того, как госпиталь строился в рекордно короткие сроки, о том, как госпиталь работает, принимает и лечит пациентов, какие меры здесь предпринимаются для защиты медперсонала.

Си Цзиньпин навестил пациентов и пообщался с медиками. Он призвал всех укрепить уверенность в своих силах и одержать победу над эпидемией.

Согласно последней статистике, город Ухань остается единственным местом в Китае, где за последние сутки были выявлены новые случаи заражения коронавирусом, остальные случаи в стране – ввозные.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй ). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.