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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T07:20+0300
https://ria.ru/20200310/1568361126.html
Казахстан будет придерживаться плана добычи нефти на 2020 год
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568176444_0:17:2464:1403_1036x0_80_0_0_d0ccfdd99150d6a0117bdc18ee3c9333.jpg
РИА Новости

Казахстан будет придерживаться плана добычи нефти на 2020 год

07:20 10.03.2020
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© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти
Добыча нефти
© AP Photo / Matthew Brown
Добыча нефти. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 10 мар - РИА Новости. Казахстан планирует придерживаться плана по добычи нефти на 2020 год, особого наращивания или сокращения не планируется, заявил во вторник министр энергетики республики Нурлан Ногаев.
В январе премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявлял, что в 2020 году в стране планируется добыть 90 миллионов тонн нефти. В 2019 году добыча нефти в республике составила 90,5 миллиона тонн.
"Есть планы на 2020 год, мы будем придерживаться этих планов, согласно этим планам особого наращивая или снижения нет", - сказал Ногаев журналистам.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьАскар МаминКазахстанВ миреЭкономика
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