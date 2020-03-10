Казахстан будет придерживаться плана добычи нефти на 2020 год

НУР-СУЛТАН, 10 мар - РИА Новости. Казахстан планирует придерживаться плана по добычи нефти на 2020 год, особого наращивания или сокращения не планируется, заявил во вторник министр энергетики республики Нурлан Ногаев.
В январе премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявлял, что в 2020 году в стране планируется добыть 90 миллионов тонн нефти. В 2019 году добыча нефти в республике составила 90,5 миллиона тонн.
"Есть планы на 2020 год, мы будем придерживаться этих планов, согласно этим планам особого наращивая или снижения нет", - сказал Ногаев журналистам.