Названы две главные опасности для России от изменения климата

"Таяние мерзлоты — действительно проблема, но на Севере живет мало людей. Зато там экономический эффект значительный. По оценкам группы российских ученых, к 2050 году ущерб экономике России от таяния вечной мерзлоты составит 8,5% от ВВП", — сказал ученый.