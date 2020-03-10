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2020-03-10T11:10+0300
https://ria.ru/20200310/1568360659.html
Названы две главные опасности для России от изменения климата
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РИА Новости

Названы две главные опасности для России от изменения климата

06:33 10.03.2020 (обновлено: 11:10 10.03.2020)
86940
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПокрытый снегом крутой таежный берег реки Енисей напротив города Дивногорска Красноярского края
Покрытый снегом крутой таежный берег реки Енисей напротив города Дивногорска Красноярского края
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Покрытый снегом крутой таежный берег реки Енисей напротив города Дивногорска Красноярского края. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Таяние вечной мерзлоты и засухи могут нанести основной урон благополучию России, в то время как ущерб от наводнений скорее спровоцирован не климатом, а неверным подходом к строительству, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Кислов.

"Таяние мерзлоты — действительно проблема, но на Севере живет мало людей. Зато там экономический эффект значительный. По оценкам группы российских ученых, к 2050 году ущерб экономике России от таяния вечной мерзлоты составит 8,5% от ВВП", — сказал ученый.

Он уточнил, что в каждом крупном регионе России можно выбрать свой лидирующий экологический процесс, который завязан на климат. Если это Север, то это деградация вечной мерзлоты, если Калмыкия, Ставропольский край, то это опустынивание, прогрессирующая засушливость.
"Я бы не сказал, что нам сильно угрожают наводнения. Ущерб от них связан не столько с буйством стихии, сколько с человеческой глупостью, строить что-то там, где строить нельзя", — добавил Кислов.
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РоссияАлександр КисловМГУ имени М. В. ЛомоносоваОбщество
Популярные комментарии
ЖКХ и Иже с ними уже сейчас очень выгодно потепление климата на просторах Р.Ф. Потепление было всю зиму, а тарифы на отопление установлены таковы , как будто на улице круглый год - 30 *. Почему и куда идут деньги "сэкономленные" у населения страны. Вот в чём вопрос ?!
10 марта, 09:16
Николай Виноградов
2200001
Катастрофическое падение рубля, вот это проблема. А чего там будет с климатом в 2050 году еще вилами на воде писано, да еще и дожить до этого надо постараться при нынешних потрясениях.
10 марта, 09:29
ИИИван Иванов
1300006
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