Глава МИД Казахстана не исключил перенос переговоров по Сирии

НУР-СУЛТАН, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что не исключает перенос переговоров по Сирии, намеченных на март в Нур-Султане.
"Пока никакой информации", - сказал Тлеуберди журналистам.
"Это (планы провести в марте) было в декабре предположение, сейчас ситуация поменялась... Вполне возможно, что не будет (в марте)", - отметил Тлеуберди.
В феврале пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сообщал, что следующая встреча по Сирии в астанинском формате может состояться в марте. В начале марта первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Шахрат Нурышев заявлял, что страны-гаранты астанинского процесса по Сирии пока не сообщали дату очередного раунда переговоров в Нур-Султане. Тогда же он напомнил, что Казахстан, вводя ограничения на въезд в страну из государств, неблагополучных по коронавирусной инфекции, делает исключение для владельцев дипломатических, служебных паспортов и членов официальных делегаций.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.