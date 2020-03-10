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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-10T06:29+0300
https://ria.ru/20200310/1568360331.html
Глава МИД Казахстана не исключил перенос переговоров по Сирии
https://cdn22.img.ria.ru/images/155200/06/1552000623_0:0:3076:1730_1036x0_80_0_0_168ba26d35687e14aaa4bc2483c05bd1.jpg
РИА Новости

Глава МИД Казахстана не исключил перенос переговоров по Сирии

05:55 10.03.2020 (обновлено: 06:29 10.03.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМонумент "Астана-Байтерек" в Астане, Казахстан
Монумент Астана-Байтерек в Астане, Казахстан
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
НУР-СУЛТАН, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что не исключает перенос переговоров по Сирии, намеченных на март в Нур-Султане.
"Пока никакой информации", - сказал Тлеуберди журналистам.
"Это (планы провести в марте) было в декабре предположение, сейчас ситуация поменялась... Вполне возможно, что не будет (в марте)", - отметил Тлеуберди.
В феврале пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сообщал, что следующая встреча по Сирии в астанинском формате может состояться в марте. В начале марта первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Шахрат Нурышев заявлял, что страны-гаранты астанинского процесса по Сирии пока не сообщали дату очередного раунда переговоров в Нур-Султане. Тогда же он напомнил, что Казахстан, вводя ограничения на въезд в страну из государств, неблагополучных по коронавирусной инфекции, делает исключение для владельцев дипломатических, служебных паспортов и членов официальных делегаций.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
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Война в СирииНур-СултанМИД КазахстанаСирияКазахстанВ мире
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