В Южной Корее число больных коронавирусом превысило 7500 человек

Ранее сообщалось о 51 погибшем. Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего уровня. Начало учебы во всех школах и дошкольных учреждениях отложили до 23 марта.

Как следует из информации на сайте МИД РК, в общей сложности уже 129 стран или регионов до различной степени ужесточили процедуры въезда южнокорейских граждан из-за опасения распространения коронавируса, среди них 39 стран, таких как Сингапур, Гонконг и Израиль, Ирак, ввели запрет на въезд, касающийся либо всех иностранцев, кто был в Южной Корее.