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В Южной Корее число больных коронавирусом превысило 7500 человек
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РИА Новости

В Южной Корее число больных коронавирусом превысило 7500 человек

05:39 10.03.2020 (обновлено: 06:16 10.03.2020)
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonЮжнокорейские военные в защитном снаряжении в городе Дэгу
Южнокорейские военные в защитном снаряжении в городе Дэгу
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
СЕУЛ, 10 мар - РИА Новости. Южная Корея за минувшие сутки зарегистрировала почти вдвое меньше новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019, чем обычно, общее число зараженных в стране выросло на 131, до 7513 человек, скончались 53, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Ранее сообщалось о 51 погибшем. Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего уровня. Начало учебы во всех школах и дошкольных учреждениях отложили до 23 марта.
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По данным KCDC на 00.00 вторника (18.00 мск понедельника), из числа новых случаев 92 обнаружены в городе Тэгу, по 11 в Сеуле и провинции Кёнгидо, еще 10 - в провинции Кёнсан-Пукто, остальные случаи из разных районов по всей стране. Общее число погибших достигло 53. Выздоровел еще 81 пациент, таким образом, число выписанных составляет 247. Анализы еще 18 452 человек в работе.
Общее число зараженных в Сеуле достигло 141, в Тэгу - 5663 человек, 1117 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 163 человека в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 96 случаев. По меньшей мере около 4,6 тысячи (62,5%) среди всех зараженных связаны с сектой Синчхончжи.
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Как следует из информации на сайте МИД РК, в общей сложности уже 129 стран или регионов до различной степени ужесточили процедуры въезда южнокорейских граждан из-за опасения распространения коронавируса, среди них 39 стран, таких как Сингапур, Гонконг и Израиль, Ирак, ввели запрет на въезд, касающийся либо всех иностранцев, кто был в Южной Корее.
Шесть стран запретили въезд для тех, кто посетил особо зараженные регионы Южной Кореи. Так, Япония запретила пускать в страну тех иностранцев, кто в последние две недели побывал в Тэгу и Чхондо, а также отменила безвизовый режим для краткосрочных поездок и ввела карантин для всех, кто прибывает из Южной Кореи. Четырнадцать различных стран, а также 21 регион Китая, ввели обязательный карантин для всех, кто побывал в Южной Корее в последние две недели. Еще 49 стран ужесточили процедуру въезда и ввели медицинские проверки для путешественников из Южной Кореи.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаМинистерство здравоохранения и благосостояния Южной Кореи (Минздрав Южной Кореи)ЯпонияВ мире
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