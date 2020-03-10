Ученые запатентовали систему энергоснабжения Земли из космоса

"(…) энергоснабжение Земли из космоса может: 1. Обеспечить передачу энергии непосредственно в районы ее потребления и, в первую очередь, в труднодоступные и высокоширотные без организации наземных линий электропередачи большой протяженности. 2. Сократить использование углеводородного топлива, добыча и сжигание которого оказывают вредное влияние на биосферу", — говорится в пояснении к патенту.

При этом в российском патенте указан схожий американский патент 1971 года, в котором впервые была выдвинута идея создания солнечной космической электростанции. Тогда электростанцию предлагалось разместить на геостационарной орбите высотой 36 тысяч километров, что позволило бы ей все время находиться практически над одним и тем же участком поверхности Земли и тем самым обеспечить постоянную передачу энергии на Землю. Однако в этом случае приемная станция должна быть расположена на экваторе. Российское предложение позволяет передавать энергию и в другие регионы Земли.