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2020-03-10T07:25+0300
https://ria.ru/20200310/1568359910.html
Ученые запатентовали систему энергоснабжения Земли из космоса
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РИА Новости

Ученые запатентовали систему энергоснабжения Земли из космоса

04:39 10.03.2020 (обновлено: 07:25 10.03.2020)
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© Depositphotos / kevron2002Восход Солнца из космоса.
Восход Солнца из космоса.
© Depositphotos / kevron2002
Восход Солнца из космоса.. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Московский радиотехнический институт Российской академии наук получил патент на систему передачи энергии с орбитальной солнечной электростанции на Землю, говорится в данных на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
Согласно документу, ученые предлагают развернуть космическую солнечную электростанцию на высоте от 300 до 1000 километров и при пролете над наземным приемным пунктом передавать накопленную в аккумуляторах электростанции энергию с помощью микроволн.

"(…) энергоснабжение Земли из космоса может: 1. Обеспечить передачу энергии непосредственно в районы ее потребления и, в первую очередь, в труднодоступные и высокоширотные без организации наземных линий электропередачи большой протяженности. 2. Сократить использование углеводородного топлива, добыча и сжигание которого оказывают вредное влияние на биосферу", — говорится в пояснении к патенту.

При этом в российском патенте указан схожий американский патент 1971 года, в котором впервые была выдвинута идея создания солнечной космической электростанции. Тогда электростанцию предлагалось разместить на геостационарной орбите высотой 36 тысяч километров, что позволило бы ей все время находиться практически над одним и тем же участком поверхности Земли и тем самым обеспечить постоянную передачу энергии на Землю. Однако в этом случае приемная станция должна быть расположена на экваторе. Российское предложение позволяет передавать энергию и в другие регионы Земли.
В 2018 году первый заместитель гендиректора холдинга "Швабе" Сергей Попов в интервью РИА Новости рассказал, что российские ученые разрабатывают орбитальный лазер с зеркалом-ретранслятором, который будет способен передавать энергию Солнца в те части Земли, где невозможно или крайне затруднительно построить электростанции, в том числе в Арктику.
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Хочу стать космонавтомХолдинг ШвабеКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наук
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