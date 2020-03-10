В Кемерово начнут рассмотрение третьего дела о пожаре в "Зимней вишне"

КЕМЕРОВО, 10 мар - РИА Новости. Суд в Кемерово начнет рассмотрение по существу третьего дела о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", сообщается на сайте Центрального районного суда.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура направила в суд третье уголовное дело о крупном пожаре в "Зимней вишне" – в отношении начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзили Комковой, ее сына Эдуарда Комкова, начальника отдела указанной инспекции Светланы Шенгерей и директора ООО "ИСК "Ресурс" Никиты Чередниченко, обвиняемых в получении взяток за введение ТЦ в эксплуатацию.
По данным ведомства, Комкова вместе с сыном и Чередниченко получила 7 миллионов рублей от застройщика – гендиректора "Кемеровского кондитерского комбината" (здание, где расположился ТЦ, принадлежало именно этой фабрике). Взамен она не стала наказывать компанию за нарушения при реконструкции здания. Когда позже нарушения при реконструкции здания повторно вскрылись в ходе инспекции, Комкова и ее подчиненная Шенгерей тоже закрыли на них глаза. По данным следствия, Шенгерей прописала в акте обследования, что здание соответствует всем нормам, а Комкова его утвердила. После этого здание ТЦ было введено в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации посетителей.
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Также в ходе следствия установлено, что в марте 2014 года Комкова получила вознаграждение в виде автомобиля. Взамен она утвердила акт о вводе в эксплуатацию построенного без проведения технической экспертизы и разрешения на строительство многоквартирного дома в городе Междуреченске. Уголовное дело поступило в суд 26 февраля 2020 года, дело рассматривает судья И.М. Иванова.
Как следует из картотеки дел, рассмотрение дела по существу назначено на 10 марта, время – 14.00 (10.00 мск).
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, в большинстве из них – дети. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек.
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