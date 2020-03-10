В Кемерово начнут рассмотрение третьего дела о пожаре в "Зимней вишне"

По данным ведомства, Комкова вместе с сыном и Чередниченко получила 7 миллионов рублей от застройщика – гендиректора "Кемеровского кондитерского комбината" (здание, где расположился ТЦ, принадлежало именно этой фабрике). Взамен она не стала наказывать компанию за нарушения при реконструкции здания. Когда позже нарушения при реконструкции здания повторно вскрылись в ходе инспекции, Комкова и ее подчиненная Шенгерей тоже закрыли на них глаза. По данным следствия, Шенгерей прописала в акте обследования, что здание соответствует всем нормам, а Комкова его утвердила. После этого здание ТЦ было введено в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации посетителей.