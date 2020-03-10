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Трамп открыт к саммиту стран Совбеза ООН
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РИА Новости

Трамп открыт к саммиту стран Совбеза ООН

01:36 10.03.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп открыт к проведению саммита стран-постоянных членов СБ ООН, но его повестка пока не определена, сказал журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.
На брифинге его спросили, будет ли темой подобного саммита вопрос о ядерных вооружениях, которыми располагают все пять стран.
"Что касается идеи саммита "пятерки", президент Трамп обозначил свою открытость некоему саммиту пяти. Не буду забегать вперед и предвосхищать какое-либо общение и планирование по данной теме", - сказал представитель госдепа.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин недавно поддержали российскую инициативу о проведении саммита "пятерки" постоянных членов Совета безопасности ООН. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил, что контроль над вооружениями среди возможных вопросов саммита, "но он не на переднем плане".
Зал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорк
3 марта, 19:17Сказано в эфире
Эксперт: саммит "пятерки" Совбеза ООН должен выработать "правила игры"Американский лидер Дональд Трамп поддержал инициативу президента РФ Владимира Путина о саммите "пятерки" Совбеза ООН. В эфире радио Sputnik эксперт Александр Шатилов подчеркнул важность такой встречи.
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Дональд ТрампСовет Безопасности ООНООНСШАВ мире
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