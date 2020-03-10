Трамп открыт к саммиту стран Совбеза ООН

ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп открыт к проведению саммита стран-постоянных членов СБ ООН, но его повестка пока не определена, сказал журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.
На брифинге его спросили, будет ли темой подобного саммита вопрос о ядерных вооружениях, которыми располагают все пять стран.
"Что касается идеи саммита "пятерки", президент Трамп обозначил свою открытость некоему саммиту пяти. Не буду забегать вперед и предвосхищать какое-либо общение и планирование по данной теме", - сказал представитель госдепа.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин недавно поддержали российскую инициативу о проведении саммита "пятерки" постоянных членов Совета безопасности ООН. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил, что контроль над вооружениями среди возможных вопросов саммита, "но он не на переднем плане".