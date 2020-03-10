В Якутии объяснили обнаружение контейнера с десятками трупов животных

Ранее СМИ сообщили, что в Якутске зоозащитники нашли контейнер с трупами собак и кошек. Как рассказали волонтеры, животных было около ста. После этого глава Якутии Айсен Николаев поручил провести проверку по факту случившегося.
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Отмечается, что эвтаназия (усыпление) является мерой предупреждения распространения заболевания.
"Когда стоит выбор между жизнью человека и животного – выбор очевиден", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что на территории пункта передержки животных находятся два контейнера. В одном из них лежат 153 трупа собак и 48 кошек, которые имели контакт с собакой с бешенством.
"В контейнере, который был вскрыт зоозащитниками, находились более ста туш животных, погибших на улицах города в результате наезда автомобилей и от болезней, а также усыпленных по согласию хозяев. Они были подготовлены к утилизации", – заявили в департаменте.
При этом с момента подтверждения обнаружения вируса бешенства пункт передержки животных переведен в режим карантина.