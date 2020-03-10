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2020-03-10T01:41+0300
https://ria.ru/20200310/1568358740.html
В Якутии объяснили обнаружение контейнера с десятками трупов животных
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РИА Новости

В Якутии объяснили обнаружение контейнера с десятками трупов животных

01:41 10.03.2020
125917
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСобаки в вольерах на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково
Собаки в вольерах на территории приюта для бездомных животных Зоорассвет в Кусково
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Животных в пункте передержки в Якутске усыпили с целью предотвращения распространения бешенства. Об этом говорится на сайте департамента ветеринарии Якутии.
Ранее СМИ сообщили, что в Якутске зоозащитники нашли контейнер с трупами собак и кошек. Как рассказали волонтеры, животных было около ста. После этого глава Якутии Айсен Николаев поручил провести проверку по факту случившегося.
Собаки гуляют на территории приюта для бездомных животных Зоорассвет в Кусково
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Отмечается, что эвтаназия (усыпление) является мерой предупреждения распространения заболевания.

"Когда стоит выбор между жизнью человека и животного – выбор очевиден", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на территории пункта передержки животных находятся два контейнера. В одном из них лежат 153 трупа собак и 48 кошек, которые имели контакт с собакой с бешенством.

"В контейнере, который был вскрыт зоозащитниками, находились более ста туш животных, погибших на улицах города в результате наезда автомобилей и от болезней, а также усыпленных по согласию хозяев. Они были подготовлены к утилизации", – заявили в департаменте.

При этом с момента подтверждения обнаружения вируса бешенства пункт передержки животных переведен в режим карантина.
Собака
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Зоозащитники прокомментировали идею ввести налог на собак в Якутии
4120174815
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РоссияРеспублика Саха (Якутия)Айсен НиколаевЯкутскПроисшествия
Популярные комментарии
1. А кто давал право так называемым зоозащитникам вскрывать контейнер? А если из-за этих безответственных людей началось бы неконтролируемое распространение бешенства? и второе, а трупы собак и кошек почему были в одном контейнере, почему не соблюдается правило раздельного собирания отходов?
10 марта, 02:14
ahanatol hristenko
15310010
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