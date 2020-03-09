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В Якутске обнаружили контейнер с десятками трупов собак и кошек
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РИА Новости

В Якутске обнаружили контейнер с десятками трупов собак и кошек

13:58 09.03.2020 (обновлено: 15:10 09.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСобаки в вольерах на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково
Собаки в вольерах на территории приюта для бездомных животных Зоорассвет в Кусково
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В Якутске зоозащитники обнаружили контейнер с трупами собак и кошек, сообщает телеканал "Якутия 24".
По словам волонтеров, животных было около ста.
Глава Якутии Айсен Николаев поручил провести проверку инцидента.
Мэр Якутска Сардана Авксентьева, в свою очередь, написала в Instagram, что не давала приказов об умерщвлении животных.
Пресс-служба регионального департамента ветеринарии позднее сообщила, что эвтаназии подвергли 72 особи, которые контактировали с зараженной бешенством собакой.
Кангальская овчарка
2 марта, 10:18
Власти Якутска раздумывают над введением налога на собак
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ЯкутскРоссияРеспублика Саха (Якутия)Сардана АвксентьеваАйсен НиколаевПроисшествия
Популярные комментарии
Всевышний судья живодерам, кто такое сотворить готов.. Бедные зверята, жаль их куда больше, чем многих людей, никому ненужные, обездоленные, несчастные, но с огоньком в глазах, верят во что то свое, светлое своими собачьими и кошачьими головками, идут к людям доверчиво, а те их бьют и убивают.. это очень гнусно
9 марта, 14:04
Александр Сергеевич
2100103
Почему мы требуем от детей сострадания,а сами проявляем равнодушие и жестокость к братьям нашим меньшим?Налицо и нарушение Закона о жестоком обращении с животными.
9 марта, 15:27
rrymar.ludmila2012
900101
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