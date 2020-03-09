В Якутске обнаружили контейнер с десятками трупов собак и кошек

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В Якутске зоозащитники обнаружили контейнер с трупами собак и кошек, сообщает телеканал "Якутия 24".
По словам волонтеров, животных было около ста.
Глава Якутии Айсен Николаев поручил провести проверку инцидента.
Дал поручение провести проверку по факту умерщвления животных в пункте передержки города Якутска. В комиссию включат представителей общественности и СМИ.— Айсен Николаев (@AisenNikolaev) March 9, 2020
Мэр Якутска Сардана Авксентьева, в свою очередь, написала в Instagram, что не давала приказов об умерщвлении животных.
Пресс-служба регионального департамента ветеринарии позднее сообщила, что эвтаназии подвергли 72 особи, которые контактировали с зараженной бешенством собакой.
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