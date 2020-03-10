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https://ria.ru/20200310/1568358688.html
Прокурор по делу MH17 завершил свою речь в суде цитатой Солженицына
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РИА Новости

Прокурор по делу MH17 завершил свою речь в суде цитатой Солженицына

01:33 10.03.2020 (обновлено: 11:05 10.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
© РИА Новости / Максим Блинов
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Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах. Архивное фото
АМСТЕРДАМ, 10 мар — РИА Новости. Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе завершил свое выступление в суде по делу о крушении MH17 на востоке Украины в июле 2014 года, процитировав Александра Солженицына.

"Русский писатель Александр Солженицын однажды сказал: "Насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а ложь может держаться только насилием"... Установление правды в этом случае может помочь предотвратить новое насилие в будущем. Это еще одна причина, почему так важно отделить правду от лжи и наказать виновных", — сказал прокурор.

Судебное заседание по делу о крушении MH17 прошло в понедельник в особо охраняемом комплексе Схипхол. По делу проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.
В ходе заседания Фердинандуссе заявил, что прокуратура Нидерландов изучила те данные, которые предоставила Россия по делу о крушении самолета рейса MH17 на востоке Украины. Кроме того, судья окружного суда Гааги Мария Кнайф, отвечающая за работу со СМИ, заявила, что материалы голландского журналиста об отсутствии "Буков" в районе крушения MH17 привлекли большое внимание, их могут приобщить к делу, если они являлись его частью или его добавляют по запросу обвиняемых.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
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Прокурор по делу MH17 предложил фигурантам дать показания в России
Ранее голландский журналист и автор документального фильма об авиакатастрофе MH17 Макс ван дер Верфф опубликовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре. Согласно этому письму, служба военной разведки Нидерландов не обнаружила ни одного ЗРК "Бук", который мог быть способен сбить малайзийский Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году.

Катастрофа MH17

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Здание комплекса правосудия Схипхол в нидерландском Бадхоеведорпе, где состоялось суд по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
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Свидетели по делу MH17 останутся анонимными, заявил прокурор
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде российских ВС из Курска. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эту информацию следователи проигнорировали.
МИД заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
На месте крушения малайзийского Boeing 777
Вчера, 08:00
Суд по сбитому "Боингу": виновные уже назначены
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Обсудить 78
Макс Ван дер ВерффСитуация на УкраинеMH17. РасследованиеБук (зенитный ракетный комплекс)Александр СолженицынНидерландыУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Обожаю этого црушного доносчика соЛЖЕницина - его ложью только и мажут грязью Россию. Настоящий патриот Родины как говорится. Удивительно, что умер он не от стыда.
10 марта, 03:02
ШдШампунь для Мозга
194020015
Ага, для этого они заврались совершенно и главное доказательство - подделанные твиты из соцсетей) Ну ну.
10 марта, 02:03
Попробуй Отними
17130218
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