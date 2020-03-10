Прокурор по делу MH17 завершил свою речь в суде цитатой Солженицына

"Русский писатель Александр Солженицын однажды сказал: "Насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а ложь может держаться только насилием"... Установление правды в этом случае может помочь предотвратить новое насилие в будущем. Это еще одна причина, почему так важно отделить правду от лжи и наказать виновных", — сказал прокурор.