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Госдума обсудит президентский проект о поправке в Конституцию
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РИА Новости

Госдума обсудит президентский проект о поправке в Конституцию

00:50 10.03.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник обсудит во втором чтении законопроект о поправке в Конституцию РФ.
Президентский законопроект о поправке в конституцию был одобрен Думой в первом чтении 23 января. Изложенные в документе предложения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Законопроектом также вводится новая для России процедура - общероссийское голосование.
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Как отмечал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию Павел Крашенинников, проектом предлагаются поправки в двадцать две статьи глав конституции - с третьей по восьмую включительно. Он подчеркивал, что поправки "не затрагивают фундаментальных основ конституции, не меняют 1, 2 и 9 главы".
Профильный думский комитет на заседании 4 марта завершил работу над поправками ко второму чтению, всего к законопроекту поступило почти 400 поправок.
После одобрения проекта в первом чтении в комитете поясняли, что проект закона рассматривается в соответствии со статьей 136 конституции, которой установлено, что поправки в 3 - 8 главы основного закона принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона: проект рассматривается Госдумой в трех чтениях, затем направляется в Совет Федерации, за его одобрение должны проголосовать не менее двух третей депутатов нижней палаты парламента, и не менее трех четвертых членов Совета Федерации.
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В случае одобрения сенаторами закона о поправке к конституции спикер палаты в пятидневный срок направит его в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ для рассмотрения. Законопроект о поправке для его "дальнейшего движения" должны поддержать не менее двух третей региональных парламентов.
После рассмотрения проекта в субъектах, поправку к конституции должен подписать президент. При этом, отмечал Крашенинников, поскольку проект состоит из двух частей - самой поправки и процедурной части по общероссийскому голосованию, в данном случае подписание президентом вводит в действие статью вторую, касающейся голосования.
Общероссийское голосование по законопроекту планируется 22 апреля, этот день будет выходным.
Дмитрий Медведев
00:07
"Единая Россия" поддержит поправки в Конституцию, заявил Медведев
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РоссияКонституция РФСовет Федерации РФПавел КрашенинниковГосдума РФПолитика
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