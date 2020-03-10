Госдума обсудит президентский проект о поправке в Конституцию

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник обсудит во втором чтении законопроект о поправке в Государственная дума на пленарном заседании во вторник обсудит во втором чтении законопроект о поправке в Конституцию РФ

Президентский законопроект о поправке в конституцию был одобрен Думой в первом чтении 23 января. Изложенные в документе предложения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Законопроектом также вводится новая для России процедура - общероссийское голосование.

Как отмечал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию Павел Крашенинников , проектом предлагаются поправки в двадцать две статьи глав конституции - с третьей по восьмую включительно. Он подчеркивал, что поправки "не затрагивают фундаментальных основ конституции, не меняют 1, 2 и 9 главы".

Профильный думский комитет на заседании 4 марта завершил работу над поправками ко второму чтению, всего к законопроекту поступило почти 400 поправок.

После одобрения проекта в первом чтении в комитете поясняли, что проект закона рассматривается в соответствии со статьей 136 конституции, которой установлено, что поправки в 3 - 8 главы основного закона принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона: проект рассматривается Госдумой в трех чтениях, затем направляется в Совет Федерации , за его одобрение должны проголосовать не менее двух третей депутатов нижней палаты парламента, и не менее трех четвертых членов Совета Федерации.

В случае одобрения сенаторами закона о поправке к конституции спикер палаты в пятидневный срок направит его в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ для рассмотрения. Законопроект о поправке для его "дальнейшего движения" должны поддержать не менее двух третей региональных парламентов.

После рассмотрения проекта в субъектах, поправку к конституции должен подписать президент. При этом, отмечал Крашенинников, поскольку проект состоит из двух частей - самой поправки и процедурной части по общероссийскому голосованию, в данном случае подписание президентом вводит в действие статью вторую, касающейся голосования.