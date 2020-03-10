Названы последствия снижения курса рубля для россиян

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Профессор факультета финансов и банковского дела Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с " Вечерней Москвой " назвал причины падения курса рубля к доллару и евро на рынке Forex и объяснил, чем это грозит россиянам.

"Очевиднее всего падение рубля отразится на заграничных поездках. Второе — цены на импортные товары. Это и авто, и одежда, и техника. Посмотрим, как справится с инфляцией ЦБ, но для него это станет серьезным испытанием", — считает эксперт.

При этом Юденков подчеркивает, что радикального подорожания товаров первой необходимости не ожидается.

Основным фактором, который привел к сложившейся ситуации, специалист называет отсутствие соглашения с ОПЕК . При этом, по его словам, коронавирус, падение мировых индексов и усиливающееся санкционное давление тоже льют воду на мельницу снижения.

Ранее цены на нефть резко упали из-за того, что участники ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. Вслед за нефтяными котировками также упал курс рубля на рынке Forex. Однако главными для российской валюты считаются торги на Московской бирже : там проходят основные сделки и именно на них ориентируется Центробанк . Торги на Мосбирже откроются сегодня в 10:00. Московская биржа установила границы возможного изменения курса иностранных валют. Так, граница доллара установлена в значениях от 70,455 рубля до 76,3951, евро — с 79,625 до 87,3131 рубля.

Срыв сделки ОПЕК+

Соглашение ОПЕК и не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.

Глава российского Министерства энергетики Александр Новак в пятницу заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами — членами сделки ОПЕК+. Москва так и не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса: Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. Министр предупредил, что рынок может эмоционально отреагировать на сообщения о прекращении сделки.