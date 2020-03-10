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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T12:51+0300
https://ria.ru/20200310/1568358167.html
Названы последствия снижения курса рубля для россиян
https://cdn25.img.ria.ru/images/154914/72/1549147228_0:0:3074:1729_1036x0_80_0_0_82aaf0ac7cc9986fe28748fd88d904c5.jpg
РИА Новости

Названы последствия снижения курса рубля для россиян

00:51 10.03.2020 (обновлено: 12:51 10.03.2020)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПункт обмена валют
Пункт обмена валют
© РИА Новости / Евгения Новоженина
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с "Вечерней Москвой" назвал причины падения курса рубля к доллару и евро на рынке Forex и объяснил, чем это грозит россиянам.

"Очевиднее всего падение рубля отразится на заграничных поездках. Второе — цены на импортные товары. Это и авто, и одежда, и техника. Посмотрим, как справится с инфляцией ЦБ, но для него это станет серьезным испытанием", — считает эксперт.

При этом Юденков подчеркивает, что радикального подорожания товаров первой необходимости не ожидается.
Основным фактором, который привел к сложившейся ситуации, специалист называет отсутствие соглашения с ОПЕК. При этом, по его словам, коронавирус, падение мировых индексов и усиливающееся санкционное давление тоже льют воду на мельницу снижения.
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Ранее цены на нефть резко упали из-за того, что участники ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. Вслед за нефтяными котировками также упал курс рубля на рынке Forex. Однако главными для российской валюты считаются торги на Московской бирже: там проходят основные сделки и именно на них ориентируется Центробанк. Торги на Мосбирже откроются сегодня в 10:00. Московская биржа установила границы возможного изменения курса иностранных валют. Так, граница доллара установлена в значениях от 70,455 рубля до 76,3951, евро — с 79,625 до 87,3131 рубля.
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Соглашение ОПЕК и не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.
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Глава российского Министерства энергетики Александр Новак в пятницу заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами — членами сделки ОПЕК+. Москва так и не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса: Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. Министр предупредил, что рынок может эмоционально отреагировать на сообщения о прекращении сделки.
В результате страны не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. При этом накануне, по информации СМИ, Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу и снизить цены на нефть, что обвалило котировки. Вслед за этим также упал курс рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦены на нефтьОПЕКЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московская биржаАлександр НовакСаудовская АравияМоскваЭкономика
Популярные комментарии
Какие машины и одежда?! Лекарства подорожают. Оригинальные уж точно. А вонючими неэффективными аналогами (дженериками) пусть наше Правительство лечится.
10 марта, 01:11
А Александр Зайцев
4549112285
Конечно собираемся. Более того, проголосуем "ЗА" поправки. Потому что нынешняя ситуация, это часть плана Путина по возвращению нашей стране полного государственного суверенитета. Так что, нечего истерить и устраивать тут провокации. Занимайтесь этим у себя на Украине. А у нас всё будет хорошо. С голоду ещё ни кто не помер и не помрёт.
10 марта, 04:43
Серёга РУ-42
715104117
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