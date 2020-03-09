Мосбиржа опубликовала границы возможного курса доллара и евро

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Московская биржа перед завтрашними торгами установила границы возможного изменения курса иностранных валют.
Так, граница доллара установлена в значениях от 70,455 рубля до 76,3951, евро — с 79,625 до 87,3131 рубля.
В сообщении торговой площадки отмечается, что до старта торгов 10 марта эти цифры могут еще изменить. Мосбиржа также пообещала принять дополнительные меры из-за повышенной волатильности на рынке.
Итоговые значения будут опубликованы завтра в 09:00 по Москве.
Ранее ОПЕК+ не смогла договориться о продлении или новом соглашении о добыче нефти. Россия предлагала сохранить прежние условия, в то время как другие участники предлагали сократить добычу.
Таким образом, из-за отсутствия договоренности в начале следующего месяца обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса.
При этом накануне, по информации СМИ, Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу и снизить цены на нефть, что сразу же обрушило котировки. Вслед за ценами на нефть также упал курс рубля на рынке Forex.
Однако главными для российской валюты являются торги на Московской бирже: там проходят основные сделки и именно на них ориентируется Центробанк.