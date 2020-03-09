Мосбиржа опубликовала границы возможного курса доллара и евро

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Московская биржа перед завтрашними торгами установила границы возможного изменения курса иностранных валют.

Так, граница доллара установлена в значениях от 70,455 рубля до 76,3951, евро — с 79,625 до 87,3131 рубля.

В сообщении торговой площадки отмечается, что до старта торгов 10 марта эти цифры могут еще изменить. Мосбиржа также пообещала принять дополнительные меры из-за повышенной волатильности на рынке.

Итоговые значения будут опубликованы завтра в 09:00 по Москве

Ранее ОПЕК + не смогла договориться о продлении или новом соглашении о добыче нефти. Россия предлагала сохранить прежние условия, в то время как другие участники предлагали сократить добычу.

Таким образом, из-за отсутствия договоренности в начале следующего месяца обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса.

При этом накануне, по информации СМИ, Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу и снизить цены на нефть, что сразу же обрушило котировки. Вслед за ценами на нефть также упал курс рубля на рынке Forex.