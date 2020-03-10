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Куда исчезли медицинские маски и защитят ли они от коронавируса
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РИА Новости

Куда исчезли медицинские маски и защитят ли они от коронавируса

08:00 10.03.2020 (обновлено: 12:17 10.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПокупательница в защитной маске в одной из аптек Читы
Покупательница в защитной маске в одной из аптек Читы
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости, Мария Семенова. "Уже месяц не привозят", "раскупают в ту же секунду", "ничего неизвестно", "у поставщика нет" — так отвечают во многих аптеках, когда пытаешься приобрести медицинские маски. Нет их и у компаний-перекупщиков, которые торгуют оптом. Производители не принимают заказы на новые партии. Почему с рынка исчез столь важный в условиях распространения коронавируса товар, разбиралось РИА Новости.

"Все мощности загружены"

На сайте одного из крупнейших предприятий, петербургской "Маски", которая ежегодно выпускает около 150 миллионов изделий, сказано, что заказы не принимаются: все мощности загружены, чтобы выполнить обязательства по контрактам с аптечными сетями и лечебными учреждениями.
Дозвониться до фабрики попросту невозможно. На это стали жаловаться в соцсетях еще в середине февраля. Сотрудники ответили: "Приносим свои извинения! Но из-за огромного количества входящих звонков телефон перегружен, и сеть не работает". Судя по всему, с тех пор ситуация не изменилась: корреспондент РИА Новости безрезультатно набирала номер "Маски" в течение двух дней.
Нет повязок в свободной продаже и у компании "Гекса" (объем производства — сто миллионов в год). И перекупщики не помогут. "Масок нет!!! И не будет до лета", — встречают пользователей сайты посредников. "Обратите внимание, что масок и респираторов нет в наличии до конца апреля, и заказы по ним не принимаются", — с этих слов начинается запись на автоответчике компании "Биомедторг".
© Фото предоставлено компанией ResidМаски на конвейере
Маски на конвейере
© Фото предоставлено компанией Resid
Маски на конвейере
"Мы сами производим бахилы, маски были дополнительным товаром. Мы закупали их у КИТа, это крупное предприятие из Владимира. Когда у нас закончились повязки, обратились к ним, но нам сказали, что заказы больше не принимают, — вот все, что мы знаем", — сообщили в "Биомедторге".
Попытка дозвониться в КИТ обернулась фиаско: все телефоны компании недоступны.

"Пока тишина"

Мы отправились в рейд по столичным аптекам.
— Маски есть?
— Нет.
— Их вообще завозят?
— Каждый день понемногу, но тут же все раскупают, за минуту.
В следующей аптеке повязок тоже не оказалось: "Нет уже месяц. Пока тишина, ничего неизвестно. Поставки были из Китая, а наш завод не успевает".
В третьей аптеке та же ситуация.
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В четвертой я готовлюсь к повторению диалога, но неожиданно для себя слышу: "20 штук — 140 рублей". Впрочем, скорее всего, мне просто повезло. "Маски только сегодня появились, не было два месяца", — уточняет провизор, отпуская товар.
В пятой аптеке снова пусто. "У поставщиков нет антисептиков для рук, пирометров (прибор для измерения температуры на расстоянии. — Прим. ред.), масок нет — ничего нет", — разводит руками провизор.
Захожу в следующую фармацевтическую точку.
— Вообще бывают у вас маски?
— Мы заказываем ежедневно, но ничего не привозят.
— Давно?
— Дня три.
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Все аптеки, что я обошла, — из разных сетей. На повязках, которые удалось приобрести, проштампован товарный знак Rutex — он принадлежит компании КИТ, значит, это от них.

Фильтр преткновения

Чтобы изготовить обычную трехслойную медицинскую маску, нужны проволока, которая выполняет роль фиксатора для носа, заушная резинка и два вида нетканых материалов, обычно это спанбонд и мельтблаун.
Производство автоматизировано. С нескольких бобин подаются два внешних слоя материала и внутренний, фильтрующий. Все это спаивается, одновременно вставляется фиксатор для носа. Позже прикрепляется резинка.
© Фото предоставлено компанией ResidПроизводство масок
Производство масок
© Фото предоставлено компанией Resid
Производство масок
Абсолютное большинство трехслойных масок содержат фильтрующий слой из нетканого материала, выполненного по технологии мельтблаун. Загвоздка в том, что в России его не производят.
Практически все компании — от мелкооптовых до гигантов отрасли — заказывали мельтблаун из Китая, там он стоил дешевле всего. Вот только китайцам уже не до экспорта: все сырье уходит на внутренний рынок.

"Мы ожидали контейнер из Китая, законтрактованный еще в конце прошлого года. Но перевозчики буквально на днях сообщили: в ближайшее время ничего не получим. В итоге мы вынуждены остановить производство. Я так понимаю, что в таком положении находятся многие", — объяснила РИА Новости Алиса Бородина, генеральный директор Evers group.

Она отказалась назвать объемы производства, но заметила, что ее компания — далеко не главный игрок на рынке масок, в основном Evers group специализируется на перевязочных материалах.

"Есть российские аналоги"

Впрочем, один из собеседников агентства (его компания производит около 12 миллионов масок в год) уверен, что мельтблаун легко заменить.
"Мы использовали китайское сырье, но в конце января полностью перешли на российское. Это потребовало определенных затрат, однако мы успели перестроиться и очень довольны: Китай сейчас ориентирован на внутренний рынок. Есть российский аналог мельтблауна, фильтрующие свойства не хуже. Некоторые наши производители нетканых материалов этот фильтр сразу встраивают в многослойный материал. По нескольким направлениям возможно импортозамещение", — утверждает он.

"Есть недобросовестные конкуренты"

Собеседник отказался уточнить, у кого конкретно его компания закупает аналог мельтблауна. Чтобы разобраться, о чем идет речь, мы обратились к крупнейшему производителю нетканых материалов в России — компании "Гекса". Ведь они выпускают около восьми миллионов медицинских масок в месяц — почти сто миллионов в год.
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Практически все сырье делают сами — кроме мельтблауна. Как и другие, "Гекса" раньше приобретала его в Китае. Пока есть крупные запасы, но сотрудники активно ищут нового поставщика.

"Мельтблаун дает очень хороший коэффициент фильтрации — 95 процентов. У спанбонда, который мы производим сами, — только 50 процентов. Есть недобросовестные конкуренты, у них очень дешевые маски, потому что они делают их из двух слоев спанбонда", — делится нюансами собеседник.

Также "Гекса", как и несколько других российских заводов, выпускает продукт под названием СМС (спанбонд — мельтблаун — спанбонд). Видимо, его и называют российским аналогом зарубежного материала. Но в СМС мельтблауна меньше, а значит, фильтрующие свойства хуже — это признают и сами производители.
© Фото предоставлено компанией ResidГотовые медицинские маски
Готовые медицинские маски
© Фото предоставлено компанией Resid
Готовые медицинские маски
"Маска — медицинское изделие, ее изготовление строго регламентируется, все делается согласно регистрационному удостоверению. Мы — крупные игроки на рынке и делаем все как положено. В наших масках мельтблаун обязателен. Иначе это будет не медизделие, а какая-то тряпочка. Сейчас служба снабжения ищет, где закупить мельтблаун. Его ведь производит не только Китай, но и, например, Турция. Просто в Китае раньше был самым дешевый, однако сейчас он там, во-первых, такой же дорогой, как везде, а во-вторых, его просто не продают — самим нужно. Более того, китайцы покупают много спанбонда в России", — подробно описали ситуацию в "Гексе".

"Производство не увеличишь по щелчку"

Один из собеседников агентства рассказал, что в его компании примерно на 25 процентов увеличили выпуск масок.

"Есть технологическая особенность. Если скорость увеличить в полтора раза, брака будет не один процент, а пять. Раньше Россия и весь мир местное повышение спроса закрывали импортом из Китая, что сейчас невозможно. При нормальной ситуации производимых повязок хватает для больниц и аптек. Никакой бизнес не будет держать свободные мощности на случай чрезвычайной ситуации: "Вдруг эпидемия, и мы тогда включим цех", — на пальцах разъясняет он.

"Производство невозможно увеличить по щелчку, оно рассчитано на определенное количество. Допустим, раньше мы делали 100 процентов плана, а сейчас — 110. Но 150 или 200 процентов мы не осилим", — подтверждают и в "Гексе".
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А вот компания Resid запустила конвейер в связи с ажиотажем. "У нас производство было приостановлено: мы заполнили склады, но не могли реализовать продукцию по цене, которая окупала бы наши вложения. Неделю назад включили ленту: у нас купили все, что было на складах, поступают новые заказы", — говорят в компании. Максимальная мощность, на которую способно оборудование Resid, — 1,5 миллиона масок в месяц. В компании поставили задачу производить 200 тысяч повязок в неделю — то есть больше девяти миллионов в год.

"Увезут все"

В начале марта премьер-министр Михаил Мишустин запретил вывозить из страны медицинские маски, костюмы химзащиты, бахилы, бинты, вату, марлю. Эмбарго действует до первого июня. Мы попытались разобраться, связана ли пропажа повязок из аптек с экспортом в Китай.
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Практически все, с кем нам удалось поговорить, утверждают, что работают в основном с отечественными заказчиками, однако допускают и экспорт.
"Наши контрактодержатели — по большей части аптечные сети. Но многие производители, нам это достоверно известно, делали отгрузки на свободный рынок для вывоза в Китай", — заметила Алиса Бородина, генеральный директор Evers group.
Еще один собеседник указал, что, по его наблюдениям, в конце января — начале февраля на отечественном рынке было очень много представителей из КНР и их российских посредников. "Они пытались скупать большие партии по пять-десять миллионов, и не только "живые", но и с поставкой в апреле-мае. Мы тогда забили тревогу, писали в разные инстанции, что необходим запрет на экспорт, потому как увезут все и кончится тем, что в операционной не будет халата у хирурга. Последние полторы недели звонят компании из Европы и предлагают очень хорошие цены. Производители в сложной ситуации: с одной стороны, есть соблазн продать большую партию за рубеж, с другой — есть социальная ответственность бизнеса. Мы ориентированы на отечественные больницы. У нас были обязательства по заключенным контрактам — мы поставляли продукцию в страны Средней Азии в январе. А в феврале новых контрактов уже не заключали", — раскрывает детали производитель.
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Представитель компании "Гекса" считает, что исчезновение масок связано с ажиотажем. "Мы отслеживаем аукционы по медицинским изделиям: их проводят и Пенсионный фонд, и Минобороны, и даже московские школы, которых никогда в жизни в этой сфере не было. Возник повышенный спрос, который мы не готовы молниеносно удовлетворить".

"Маска — для больного"

Действительно ли повязки настолько эффективны? По нашей просьбе инфекционист Николай Малышев дал инструкцию, как их использовать. В первую очередь маска нужна больному, чтобы он не распространял вокруг себя капли слюны, на которых переносится вирус.
В профилактических целях маска имеет смысл только в транспорте и местах скопления людей, однако не стоит забывать, что это не панацея. Ведь вирус может попасть в организм через любую слизистую — в том числе и через глаза, которые остаются незащищенными.

"Маску нужно вовремя менять. Если она промокла от дыхания, то защитную функцию уже не выполняет. Срок действия — от двух до четырех часов. Нос, рот и подбородок должны быть закрыты. Нужно разгладить складки, согнуть фиксатор по форме носа", — поясняет Малышев.

В рекомендациях ВОЗ, выпущенных в связи с распространением коронавируса, сказано, что здоровому человеку следует носить повязку, если он оказывает помощь больному с подозрением на инфекцию 2019-nCoV. В ВОЗ также подчеркнули, что "маски являются эффективным средством лишь в комбинации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом".
Женщина в маске в центре Милана
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Всемирная организация здравоохранения опубликовала и правила ношения маски: вымыть руки, надеть средство защиты так, чтобы между ним и лицом не было зазоров. Повязки нельзя касаться, а если это произошло, стоит сразу же вымыть руки. Снимать ее нужно, держась за резинки сзади, после чего немедленно выбросить в закрывающийся контейнер для отходов.
Неизвестно, появятся ли маски в аптеках в ближайшее время. По словам Малышева, прежде всего запас медицинских изделий создается в больницах. Но не стоит забывать о других мерах профилактики: часто мыть руки и избегать многолюдных мест.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаНиколай МалышевМихаил МишустинВОЗМоскваВладимирКитайЕвропаМедицинаОбщество
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