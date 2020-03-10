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https://ria.ru/20200310/1568249297.html
Огненный смерч: зачем американцы сожгли Токио
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РИА Новости

Огненный смерч: зачем американцы сожгли Токио

08:00 10.03.2020 (обновлено: 08:08 10.03.2020)
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© Фото : Общественное достояниеПолностью уничтоженные жилые кварталы Токио
Полностью уничтоженные жилые кварталы Токио
© Фото : Общественное достояние
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Триста тридцать четыре стратегических бомбардировщика, сотни тонн зажигательных бомб и напалма, от 80 до 100 тысяч погибших мирных жителей — 10 марта исполняется 75 лет со дня авиационного удара ВВС США по Токио. Это один из самых жестоких налетов за всю Вторую мировую — целые кварталы японской столицы исчезли с лица земли. Американцы и раньше бомбили столицу Страны восходящего солнца, однако в тот раз применили новую тактику, в результате чего полностью сгорело около 40 процентов жилого фонда города, а миллион японцев лишились крова. Как это происходило — в материале РИА Новости.

Ночной ад

Первый авианалет на Японию, известный как "Рейд Дулиттла", состоялся 18 апреля 1942-го, когда 26 бомбардировщиков B-25 атаковали Иокогаму и Токио. Впоследствии американцы атаковали японские города лишь эпизодически: слишком низкой была результативность. Авиация действовала днем, сталкивалась с сильным противодействием ПВО и несла потери. Осколочно-фугасные бомбы не производили особых разрушений, а то, что их сбрасывали с высоты около десяти километров, не позволяло добиться точности. Только десятая часть боеприпасов поражала намеченные цели. Все изменилось в ночь на 10 марта 1945-го.
© Фото : National Park ServiceСамолеты Boeing B-29S сбрасывают бомбы на Японию
Самолеты Boeing B-29S сбрасывают бомбы на Японию
© Фото : National Park Service
Самолеты Boeing B-29S сбрасывают бомбы на Японию
"Главнокомандующий американской авиацией на Тихом океане генерал Кертис Лемэй разработал новую тактику боевого применения "стратегов" B-29, — рассказывает РИА Новости председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. — Он впервые решился на массированное ночное бомбометание. Расчет был на то, что в темное время суток японская ПВО окажется неэффективной. Кроме того, американцы применили зажигательные боеприпасы и напалм, который потом стал их любимым оружием. Бомбардируя Токио, американцы фактически полностью израсходовали имевшийся у них запас этих боеприпасов".
В ночь с 9 на 10 марта 334 стратегических бомбардировщика B-29, практически не встречая сопротивления, атаковали японскую столицу. Самолеты сбросили на город более 1700 тонн зажигательных бомб. Японской ПВО удалось сбить 42 машины противника, однако нанесенный авиацией ущерб повергал в шок. От бомбардировки погибли, по разным оценкам, от 80 до 100 тысяч мирных жителей. Более 40 тысяч получили ранения. Сгорело 330 тысяч домов.
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Убитый город: почему немцы не простили США и Великобритании Дрезден
"Токио выбрали в качестве первой жертвы неслучайно, — продолжает Мединский. — Во-первых, этот город густонаселенный. В нем проживало несколько миллионов человек. Во-вторых, основу плотной городской застройки составляли деревянные здания, особенно в центре. Главной целью бомбардировщиков было вызвать в определенных местах и по определенной схеме массовые возгорания. Возникал эффект воронки от множества слившихся воедино очагов пожара. Огонь уничтожал кислород и создавал чудовищный огненный смерч, при котором поток горячего воздуха обретает ураганные скорости, а температура повышается до тысячи градусов. То есть людей буквально засасывало в эпицентр. Жар был такой, что на людях в десятках метров от пожарищ горела одежда".

Историческая традиция

Чуть ранее американцы и британцы обрушили огненный смерч на Дрезден. Точное число погибших дрезденцев или токийцев подсчитать просто не представляется возможным, так как многие мирные жители, попавшие в эпицентр пожарищ, буквально превращались в пепел. По мнению многих историков, военного смысла в бомбардировках Токио не было. Демонстративное массовое уничтожение населения Японии преследовало иную цель.
© РИА НовостиВторая мировая война (1939—1945). На улицах Токио, подвергшихся американской бомбардировке
Вторая мировая война 1939-1945 годов. На улицах Токио, подвергшихся американской бомбардировке
© РИА Новости
Вторая мировая война (1939—1945). На улицах Токио, подвергшихся американской бомбардировке
"Во время бомбардировок Токио 10 марта 1945-го погибло больше людей, чем в первый день атомных ударов по Хиросиме и Нагасаки, — говорит Мединский. — Со всех точек зрения это было военное преступление. Как бомбардировка Сталинграда, блокада Ленинграда. Сам генерал Кертис Лемэй достаточно самокритично относился к налету на Токио. Уже после войны он писал в мемуарах: "Если бы мы проиграли войну, меня бы повесили как военного преступника". Главной целью этой бессмысленной в военном плане операции было устрашение главного союзника США — СССР. Я напомню, что к тому моменту все документы в Ялте уже подписали. Было известно, что СССР через три месяца после окончания боевых действий на западном фронте вступит в войну с Японией. Это колоссальная поддержка для американцев. Мы взяли на себя важнейшие обязательства по разгрому Квантунской армии, освобождению Сахалина, Курильских островов и высадке на Хоккайдо. Грандиозная десантная операция уже разрабатывалась в деталях. Зная об этом, американцы начинают бомбардировки мирных японских городов".
© Фото : US Army Air ForcesГорящий Токио. 26 мая 1945 года
Горящий Токио. 26 мая 1945 года
© Фото : US Army Air Forces
Горящий Токио. 26 мая 1945 года
Мединский отметил, что еще до капитуляции Германии, весной 1945-го, британские и американские стратеги разрабатывали операцию "Немыслимое", план которой предусматривал боевые действия против СССР сразу после окончания войны. Предполагалось использовать союзные войска, часть польской армии, контролировавшейся эмигрантским лондонским правительством, и соединения вермахта, попавшие в плен. Их разоружали, но не распускали, чтобы в нужный момент вооружить и отправить на восток. Позже предусматривалась так называемая превентивная бомбардировка атомным оружием 20 советских городов. Список целей утвердили в декабре 1945-го. Однако появление в СССР атомной бомбы и успешные действия советских летчиков против американских бомбардировщиков в Корее поставили крест на этих планах.
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"Хотя третьей мировой не случилось, нельзя забывать о жестокости американских бомбардировок, — подчеркивает Мединский. — В Германии и Японии об этом вспоминать сейчас не любят. Это неудобная правда. Франкфурт, который был просто стерт с лица земли, сегодня служит главной базой американцев в Германии. Япония — ближайший союзник США. Но нужно помнить, что американцы по жестокости мало чем отличались от немцев, которые точно так же разбомбили Сталинград. За день погибли 40 тысяч советских граждан. Бомбардировки Токио, Дрездена и ряда других мирных городов вполне укладываются в американские исторические традиции ведения войны. Массовое убийство мирного населения страны-противника считается допустимым, если это даст быстрый военный эффект и устрашит врага. Точно так же немцы не считали военным преступлением любые зверства в отношении славян".
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ВВС СШАЛенинградВладимир МединскийСталинградДрезденЯпонияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Сожгли напалмом мирные города, сбросили 2 атомные бомбы на мирных жителей - ничего страшного. Через ООН запускаем резолюцию "о виновниках второй мировой" и вуаля, это не мы "звери", это Сталин виноват... Можно даже не извиняться теперь, это же во благо было...
10 марта, 09:04
Илья А.
3800203
Ну давайте не забывать как Япония боролась с мирным населением. Вспомним Нанкинскую резню хотя бы. Ну или отряд 731. Это война. И на ней все средства хороши.
10 марта, 08:34
mdmiguel dios
3002126
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