Огненный смерч: зачем американцы сожгли Токио

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Триста тридцать четыре стратегических бомбардировщика, сотни тонн зажигательных бомб и напалма, от 80 до 100 тысяч погибших мирных жителей — 10 марта исполняется 75 лет со дня авиационного удара ВВС США по Токио. Это один из самых жестоких налетов за всю Вторую мировую — целые кварталы японской столицы исчезли с лица земли. Американцы и раньше бомбили столицу Страны восходящего солнца, однако в тот раз применили новую тактику, в результате чего полностью сгорело около 40 процентов жилого фонда города, а миллион японцев лишились крова. Как это происходило — в материале РИА Новости.

Ночной ад

Первый авианалет на Японию, известный как "Рейд Дулиттла", состоялся 18 апреля 1942-го, когда 26 бомбардировщиков B-25 атаковали Иокогаму и Токио. Впоследствии американцы атаковали японские города лишь эпизодически: слишком низкой была результативность. Авиация действовала днем, сталкивалась с сильным противодействием ПВО и несла потери. Осколочно-фугасные бомбы не производили особых разрушений, а то, что их сбрасывали с высоты около десяти километров, не позволяло добиться точности. Только десятая часть боеприпасов поражала намеченные цели. Все изменилось в ночь на 10 марта 1945-го.

"Главнокомандующий американской авиацией на Тихом океане генерал Кертис Лемэй разработал новую тактику боевого применения "стратегов" B-29, — рассказывает РИА Новости председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. — Он впервые решился на массированное ночное бомбометание. Расчет был на то, что в темное время суток японская ПВО окажется неэффективной. Кроме того, американцы применили зажигательные боеприпасы и напалм, который потом стал их любимым оружием. Бомбардируя Токио, американцы фактически полностью израсходовали имевшийся у них запас этих боеприпасов".

В ночь с 9 на 10 марта 334 стратегических бомбардировщика B-29, практически не встречая сопротивления, атаковали японскую столицу. Самолеты сбросили на город более 1700 тонн зажигательных бомб. Японской ПВО удалось сбить 42 машины противника, однако нанесенный авиацией ущерб повергал в шок. От бомбардировки погибли, по разным оценкам, от 80 до 100 тысяч мирных жителей. Более 40 тысяч получили ранения. Сгорело 330 тысяч домов.

"Токио выбрали в качестве первой жертвы неслучайно, — продолжает Мединский. — Во-первых, этот город густонаселенный. В нем проживало несколько миллионов человек. Во-вторых, основу плотной городской застройки составляли деревянные здания, особенно в центре. Главной целью бомбардировщиков было вызвать в определенных местах и по определенной схеме массовые возгорания. Возникал эффект воронки от множества слившихся воедино очагов пожара. Огонь уничтожал кислород и создавал чудовищный огненный смерч, при котором поток горячего воздуха обретает ураганные скорости, а температура повышается до тысячи градусов. То есть людей буквально засасывало в эпицентр. Жар был такой, что на людях в десятках метров от пожарищ горела одежда".

Историческая традиция

Чуть ранее американцы и британцы обрушили огненный смерч на Дрезден. Точное число погибших дрезденцев или токийцев подсчитать просто не представляется возможным, так как многие мирные жители, попавшие в эпицентр пожарищ, буквально превращались в пепел. По мнению многих историков, военного смысла в бомбардировках Токио не было. Демонстративное массовое уничтожение населения Японии преследовало иную цель.

© РИА Новости Вторая мировая война (1939—1945). На улицах Токио, подвергшихся американской бомбардировке © РИА Новости Вторая мировая война (1939—1945). На улицах Токио, подвергшихся американской бомбардировке

"Во время бомбардировок Токио 10 марта 1945-го погибло больше людей, чем в первый день атомных ударов по Хиросиме и Нагасаки, — говорит Мединский. — Со всех точек зрения это было военное преступление. Как бомбардировка Сталинграда, блокада Ленинграда. Сам генерал Кертис Лемэй достаточно самокритично относился к налету на Токио. Уже после войны он писал в мемуарах: "Если бы мы проиграли войну, меня бы повесили как военного преступника". Главной целью этой бессмысленной в военном плане операции было устрашение главного союзника США — СССР. Я напомню, что к тому моменту все документы в Ялте уже подписали. Было известно, что СССР через три месяца после окончания боевых действий на западном фронте вступит в войну с Японией. Это колоссальная поддержка для американцев. Мы взяли на себя важнейшие обязательства по разгрому Квантунской армии, освобождению Сахалина, Курильских островов и высадке на Хоккайдо. Грандиозная десантная операция уже разрабатывалась в деталях. Зная об этом, американцы начинают бомбардировки мирных японских городов".

Мединский отметил, что еще до капитуляции Германии, весной 1945-го, британские и американские стратеги разрабатывали операцию "Немыслимое", план которой предусматривал боевые действия против СССР сразу после окончания войны. Предполагалось использовать союзные войска, часть польской армии, контролировавшейся эмигрантским лондонским правительством, и соединения вермахта, попавшие в плен. Их разоружали, но не распускали, чтобы в нужный момент вооружить и отправить на восток. Позже предусматривалась так называемая превентивная бомбардировка атомным оружием 20 советских городов. Список целей утвердили в декабре 1945-го. Однако появление в СССР атомной бомбы и успешные действия советских летчиков против американских бомбардировщиков в Корее поставили крест на этих планах.