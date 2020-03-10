Что читать будем: долгожданные книги весны

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости, Галина Нилова, Ольга Распопова. Британские ученые Таинственная карта" книжного обозревателя Галины Юзефович. А до той поры можно заняться самолечением хандры и авитаминоза. Главные книжные новинки весны — в обзоре РИА Новости. Британские ученые выяснили , что не пособия по саморазвитию, а художественная литература стимулирует работу мозга и помогает справиться с унынием и даже деменцией. В апреле выходит "неполный и неокончательный" путеводитель по литературным произведениям разных лет "книжного обозревателя. А до той поры можно заняться самолечением хандры и авитаминоза. Главные книжные новинки весны — в обзоре РИА Новости.

От скуки и тоски

Правда ли, что Ван Гог отрезал себе только часть уха? А Мона Лиза — это автопортрет Леонардо да Винчи? В сборнике Мэтта Брауна "Все, что вы знаете об искусстве, неправда" опровергаются (или подтверждаются) как общеизвестные факты, так и любопытные теории искусствоведов. Например, о том, что положение ног лошади конной статуи может указывать, как погиб всадник.

"Почему Чайковский спрятался под диваном" Стивена Иссерлиса — для тех, кто в детстве ненавидел музыкальную школу и музлитературу в особенности. Не только пишущий, но и активно выступающий британский виолончелист Стивен Иссерлис показывает, что про композиторов можно говорить как про хороших знакомых. Ну и интересно опять же, почему Петр Ильич выбрал такое необычное место укрытия, что соорудил из очечника Шуберт и как поступала жена Гайдна с его рукописями.

Что обсуждают женщины в Иране за чашкой чая на кухне, управившись с домашними делами? Узнать об этом можно из графического романа "Вышивки" Маржан Сатрапи. Браки по расчету, первая любовь, пластические операции, измены. От одних историй из комикса хохочешь, а другие пробирают до слез. Дебютное произведение писательницы — "Персеполис" — уже вошло в список лучших книг XXI века по версии The Guardian.

"Безумно богатая китайская девушка" Квин Квана — история о современной Золушке, перенесенная в Азию. Один из самых завидных и богатых женихов Сингапура выбрал в жены девушку слишком простую по меркам его семьи — зато, по законам жанра, умную. Продолжение трилогии, которую открыл роман "Безумно богатые азиаты".

От весенней хандры

© предоставлено пресс-службой издательства "ЭКСМО-АСТ" "Соленая тропа" Рэйнор Винн © предоставлено пресс-службой издательства "ЭКСМО-АСТ" "Соленая тропа" Рэйнор Винн

Главные герои "Соленой тропы" Рэйнор Винн — книги, ставшей бестселлером в Великобритании в сентябре 2019 года, — 50-летние супруги. Внезапно они теряют дом, узнают о смертельной болезни, предательстве и решаются отправиться в путешествие по Юго-Западной Береговой тропе почти без денег.

"Все умерли, и я завела собаку" Эмили Дин может оказаться даже более духоподъемной, чем предыдущая история, тем более что произошло все на самом деле. Радиоведущая и писательница Дин в детстве мечтала завести пса, но сделала это только после того, как за три года потеряла родителей и сестру. Ей пришлось начинать жизнь заново со щенком по имени Рэймонд, фотографии которого несложно найти в интернете.

От сонливости и упадка сил

Новую работу Стивена Кинга "Институт" на русском языке поклонники ждали с осени прошлого года. Двенадцатилетний Люк, наделенный паранормальными способностями и феноменальной памятью, попадает в закрытое учебное заведение. Там над такими же талантливыми подростками, как он, проводят бесчеловечные опыты.

Не даст подремать над текстом и продолжение вышедшего в середине 80-х "Рассказа служанки" Маргарет Этвуд. В 2019 году канадский автор написала "Заветы", уже ставшие лауреатом Букеровской премии. Действие разворачивается через 17 лет после описанных в первой книге событий.

Любителям приключений наверняка понравятся "Времена года" Мортенса А. Стрекнеса. История погони за акулой у берегов Норвегии отсылает одновременно к "Моби Дику" и "Старику и морю". При этом главные герои успевают вспомнить про своих родственников и рассказать их истории, порассуждать о жизни, поделиться легендами о древних морских чудищах и даже дать советы начинающим рыболовам.

От тревожности и беспокойства

Осознать, что повод для переживаний есть не только у вас, поможет роман "Нормальные люди" Салли Руни о школьной любви, взрослении и буллинге. Еще до выхода в печать книга попала в лонг-лист Букеровской премии, а права на ее экранизацию выкупили Hulu и BBC. Автора (Руни нет и тридцати) уже называют "Сэлинджером для миллениалов" или "Билли Айлиш в литературе".

Читая роман "Лягушки" китайского писателя Мо Янь, понимаешь, что твои проблемы — ерунда. Речь идет о жестокой государственной политике официального Пекина "одна семья — один ребенок". Главная героиня — акушерка Вань Синь, ей как раз пришлось мешать рождению "лишних". Автор получил Нобелевскую премию по литературе в 2012 году за особый стиль — "галлюцинаторный реализм", то есть искусное переплетение исторических фактов с домыслами.

© предоставлено пресс-службой издательства "Азбука-Аттикус" Джулиан Барнс "Мужчина в красном пальто" © предоставлено пресс-службой издательства "Азбука-Аттикус" Джулиан Барнс "Мужчина в красном пальто"

Заставит забыть о навязчивых мыслях тягучее и плотное повествование Джулиана Барнса в его новой книге "Мужчина в красном пальто". Автор погружает читателей в атмосферу Belle Epoque в Париже. В центре сюжета — принц, граф и блистательный хирург (в одном лице) Самуэль-Жан Поцци. У него был реальный прототип — врач. Действие происходит в XIX веке, но лауреат Букеровской премии проводит узнаваемые параллели с нашим временем.

© предоставлено пресс-службой издательства "Фантом Пресс" "Станция на пути туда, где лучше" Бенджамин Вуд © предоставлено пресс-службой издательства "Фантом Пресс" "Станция на пути туда, где лучше" Бенджамин Вуд