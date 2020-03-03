Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-03-03T09:56+0300
https://ria.ru/20200303/1567004420.html
Эксперты выясняли, какие книги улучшают работу мозга и качество жизни
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566982287_0:253:3085:1988_1036x0_80_0_0_7b7b8755a92ad2a0c71df838747a6e82.jpg
РИА Новости

Эксперты выясняли, какие книги улучшают работу мозга и качество жизни

09:56 03.03.2020
1578
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосетитель международной ярмарки интеллектуальной литературы "Non/fiction" в ЦДХ
Посетитель международной ярмарки интеллектуальной литературы Non/fiction в ЦДХ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Недавнее исследование показало, что именно классическая литература, а не мотивационные книги по психологии могут повысить эффективность работы мозга и качество жизни, сообщает Daily Mail.
Эксперты советуют людям, страдающим от депрессии, хронических заболеваний и даже деменции отказаться от книг из серии "помоги себе сам" в пользу произведений Чарльза Диккенса, Льва Толстого или Джейн Остин.
По мнению профессора Филиппа Дэвиса из Университета в Ливерпуле, чтение классики высвобождает эмоции и воображение и позволяет людям почувствовать людям себя "более живыми", что потенциально может облегчить симптомы заболевания.
Мотивационные и подобные им книги такого эффекта не дают, потому что процесс их чтения — базовый навык и не отвлекает мозг от грустных мыслей.
"Вы просто ищете информацию и делаете это быстро, это очень просто и происходит почти автоматически, а чтение художественной литературы подразумевает более сложные процессы, и мозг начинает работать. Человек вовлекается в происходящее, задействуются его эмоции", — объяснил Дэвис.
Его любимое классическое произведение — "Миддлмарч" Джорджа Элиота. Оно известно своим непростым языком, сложными характерами и закрученным сюжетом.
Уже доказано, что чтение также помогает сохранить память в зрелом возрасте.
Британская писательница Э. Л. Джеймс
27 февраля, 05:11Культура
По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
2800012
КультураНовости культурыЧарльз ДиккенсDaily Mail
Рекомендуем
Выставка Тату в ГМИИ
От Древнего Египта до Леди Гаги. Как татуировки завоевали мир
Женские ноги
Проституток в России предлагают приравнять к врачам и военным
Смартфон
В России выявили новые виды телефонного мошенничества
Игрушка в палате детской больницы
Врач оценил состояние мальчика, которого пыталась убить мать в Казани
Рунные камни и колесо Зодиака
Названы знаки зодиака, которые любят, чтобы их критиковали
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
Химик объяснил, почему участники вечеринки с сухим льдом были обречены
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус
Тележурналист Владислав Листьев
Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева
Девушка в медицинской маске на улице
Немецкий эксперт рассказала, как убить коронавирус
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ
Володин рассказал о поправке в Конституцию с положением о Боге
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
Министерство финансов США в Вашингтоне
США сняли санкции с двух российских компаний
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
СМИ: в Подмосковье молодая модель погибла, подавившись шоколадом
Полиция на месте захвата заложников в торговом центре Вирра на Филиппинах
В Сети опубликовали видео с места захвата заложников на Филиппинах
Мулла Абдул Гани Барадар, глава делегации талибов, и Залмай Халилзад, посланник США по вопросам мира в Афганистане, после подписания соглашения в Дохе, Катар
В МИД Китая прокомментировали подписание соглашения США и "Талибана"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09США проверяют приезжих из всех пострадавших от вируса стран
06:08Байден выиграл праймериз в Арканзасе, сообщает СМИ
06:04Байден выиграл праймериз в Миннесоте, сообщает СМИ
06:02Посольство России в Италии обратилось к россиянам из-за коронавируса
05:54США готовы тестировать на коронавирус до миллиона человек еженедельно
05:45Госдума рассмотрит поправки в федеральный бюджет
05:39В Госдуме хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
05:30Байден выигрывает праймериз демократов в Теннесси, прогнозирует СМИ
05:28Сандерс лидирует на праймериз в Техасе, сообщает СМИ
05:24В России готовят систему обмена текстовыми сообщениями для авиации
05:19Блумберг дал отповедь Трампу, который дразнит его за средний рост
05:17Байден лидирует в штате Массачусетс, прогнозирует СМИ
05:11Сандерс выиграл Колорадо, Байден — Оклахому, прогнозирует СМИ
05:05Индексы США закрылись падением из-за реакции ФРС на коронавирус
05:02Блумберг заявил, что продолжает предвыборную кампанию
04:58В Китае число жертв коронавируса достигло 2981 человека
04:52Сенатор США Уоррен не планирует выходить из гонки демократов
04:51СМИ: в Южной Корее не менее 26 человек пострадали при взрыве на заводе
04:41Психологи подготовят подарок экипажу МКС ко Дню Победы
04:37Трамп ожидаемо выигрывает праймериз республиканцев
Лента новостейМолния