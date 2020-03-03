Эксперты выясняли, какие книги улучшают работу мозга и качество жизни

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Недавнее исследование показало, что именно классическая литература, а не мотивационные книги по психологии могут повысить эффективность работы мозга и качество жизни, . Недавнее исследование показало, что именно классическая литература, а не мотивационные книги по психологии могут повысить эффективность работы мозга и качество жизни, сообщает Daily Mail.

Эксперты советуют людям, страдающим от депрессии, хронических заболеваний и даже деменции отказаться от книг из серии "помоги себе сам" в пользу произведений Чарльза Диккенса, Льва Толстого или Джейн Остин.

По мнению профессора Филиппа Дэвиса из Университета в Ливерпуле, чтение классики высвобождает эмоции и воображение и позволяет людям почувствовать людям себя "более живыми", что потенциально может облегчить симптомы заболевания.

Мотивационные и подобные им книги такого эффекта не дают, потому что процесс их чтения — базовый навык и не отвлекает мозг от грустных мыслей.

"Вы просто ищете информацию и делаете это быстро, это очень просто и происходит почти автоматически, а чтение художественной литературы подразумевает более сложные процессы, и мозг начинает работать. Человек вовлекается в происходящее, задействуются его эмоции", — объяснил Дэвис.

Его любимое классическое произведение — "Миддлмарч" Джорджа Элиота. Оно известно своим непростым языком, сложными характерами и закрученным сюжетом.