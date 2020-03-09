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В Петербурге ликвидировали открытое горение на водородной станции
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РИА Новости

В Петербурге ликвидировали открытое горение на водородной станции

23:22 09.03.2020
1974
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ
© РИА Новости
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мар - РИА Новости. Открытое горение на водородной станции на территории завода в Санкт-Петербурге ликвидировано, из находящихся рядом зданий было эвакуировано 650 человек, сообщает городское ГУМЧС.
Возгорание водородной станции произошло в 19.39 на территории завода ПАО "Светлана" (проспект Энгельса дом 27), на арендуемой ООО "Энергетик" территории.
"В радиусе 500 метров проводилась эвакуация ресторана "Мамалыга" - 100 человек, ТРЦ "Светлана" - 150 человек, ООО "Кварц" - 400 человек. В 22.38 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работала передвижная химико-радиометрическая лаборатория, превышение ПДК вредных веществ нет.
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