В Петербурге ликвидировали открытое горение на водородной станции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мар - РИА Новости. Открытое горение на водородной станции на территории завода в Открытое горение на водородной станции на территории завода в Санкт-Петербурге ликвидировано, из находящихся рядом зданий было эвакуировано 650 человек, сообщает городское ГУМЧС.

Возгорание водородной станции произошло в 19.39 на территории завода ПАО "Светлана" (проспект Энгельса дом 27), на арендуемой ООО "Энергетик" территории.

"В радиусе 500 метров проводилась эвакуация ресторана "Мамалыга" - 100 человек, ТРЦ "Светлана" - 150 человек, ООО "Кварц" - 400 человек. В 22.38 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.