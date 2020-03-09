В Болгарии перенесли рассмотрение жалобы фигуранта дела Гандзюк

КИЕВ, 9 мар – РИА Новости. Апелляционный суд в болгарском городе Бургас перенес рассмотрение жалобы бывшего помощника экс-депутата облсовета Алексея Левина, подозреваемого в нападении на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк, заявил заместитель генпрокурора Украины Виктор Трепак.
Ранее офис генпрокурора Украины информировал о задержании и аресте в Болгарии подозреваемого в нападении на Гандзюк. В ведомстве заявили, что документы, необходимые для экстрадиции Левина на Украину, переданы правоохранительным органам Болгарии. Позже Величко сообщил, что Левин принял решение подать апелляцию на решение болгарского суда о его экстрадиции.
"Левин отказался от своего болгарского адвоката. Думаю, цель - затянуть рассмотрение вопроса об экстрадиции. Но апелляционный суд решил перенести рассмотрение только на два дня и предоставить Левину государственного, бесплатного защитника. Мы делаем все для того, чтобы как можно скорее вернуть Левина в Украину. Он очень важное недостающее звено, позволяющее замкнуть цепь заказчиков и исполнителей", - заявил Трепак изданию "Зеркало недели".
Гандзюк в июле 2018 года облили кислотой. Через несколько месяцев она скончалась в киевской больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после смерти потерпевшей изменили квалификацию на заказное убийство. Следствие установило всех предполагаемых заказчиков и организаторов убийства Гандзюк.
Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что в организации убийства подозревают главу Херсонского областного совета Владислава Мангера. Подозреваемый был арестован с правом внесения залога в почти 2,5 миллиона гривен (около 104 тысяч долларов), а после его внесения вышел на свободу. Позже подозрение Мангеру заменили на "заказ причинения телесных повреждений". По версии следствия, Мангер вместе с Левиным заказали нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, повлекших ее смерть.
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