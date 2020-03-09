В Британии число жертв коронавируса в выросло до пяти

ЛОНДОН, 9 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Еще двое пациентов скончались от коронавируса в Еще двое пациентов скончались от коронавируса в Великобритании в понедельник, общее количество умерших достигло пяти, сообщили медики.

Количество случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки увеличилось на 46, составив 319, сообщал минздрав страны. Ранее скончались трое заразившихся.

"С грустью сообщаю, что еще один пациент скончался от коронавируса... Судя по всему, вирус пациент получил в Британии", - говорится в заявлении главного врача Англии Криса Уитти.

По предварительным данным, скончавшаяся - 70-летняя женщина, у которой ранее было диагностировано другое заболевание. Она проходила лечение в больнице Вулверхамптона.

В свою очередь глава больницы Сент-Хельер в лондонском округе Саттон Дэниэл Элкелес сообщил, что в его госпитале также скончался 70-летний пациент с коронавирусом.