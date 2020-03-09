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В Британии число жертв коронавируса в выросло до пяти
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РИА Новости

В Британии число жертв коронавируса в выросло до пяти

21:46 09.03.2020
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© REUTERS / YonhapИзмерение температуры водителя автомобиля в Сеуле
Измерение температуры водителя автомобиля в Сеуле
© REUTERS / Yonhap
ЛОНДОН, 9 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Еще двое пациентов скончались от коронавируса в Великобритании в понедельник, общее количество умерших достигло пяти, сообщили медики.
Количество случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки увеличилось на 46, составив 319, сообщал минздрав страны. Ранее скончались трое заразившихся.
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"С грустью сообщаю, что еще один пациент скончался от коронавируса... Судя по всему, вирус пациент получил в Британии", - говорится в заявлении главного врача Англии Криса Уитти.
По предварительным данным, скончавшаяся - 70-летняя женщина, у которой ранее было диагностировано другое заболевание. Она проходила лечение в больнице Вулверхамптона.
В свою очередь глава больницы Сент-Хельер в лондонском округе Саттон Дэниэл Элкелес сообщил, что в его госпитале также скончался 70-летний пациент с коронавирусом.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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