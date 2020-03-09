Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-09T21:12+0300
https://ria.ru/20200309/1568354964.html
В Петербурге на территории завода загорелась водородная станция
https://cdn21.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:0:3071:1727_1036x0_80_0_0_c6bc43eadce7fbaa4245b1413496605d.jpg
РИА Новости

В Петербурге на территории завода загорелась водородная станция

20:54 09.03.2020 (обновлено: 21:12 09.03.2020)
4921
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мар - РИА Новости. Возгорание водородной станции произошло на территории завода в Санкт-Петербурге, из находящегося рядом административно-производственного здания эвакуировано 30 человек, сообщает городское ГУМЧС.
Возгорание водородной станции (6 емкостей по 10 кубометров) произошло в 19.39 на территории завода ПАО "Светлана" (проспект Энгельса, дом 27), арендатор ООО "Энергетик".
"Происходит факельное горение, представители объекта на месте, емкости пусты, выгорают остатки водорода. Проведена эвакуация 30 человек из находящегося рядом административно-производственного здания", - говорится в сообщении.
215156
Обсудить 0
Санкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Мужчина в защитной маске на фоне табло с котировками ценных бумаг в Гонконге
ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса
Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на заседании Совета Федерации РФ . 25 ноября 2019
Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
Долина реки Чулышман
На Алтае продают "уникальную" корягу за два миллиона рублей
Министр энергетики России Александр Новак
Новак рассказал о мерах по защите отечественного рынка нефтепродуктов
Сотрудник МЧС РФ
В Петербурге ликвидировали открытое горение на водородной станции
Избрание пресечения седьмому фигуранту дела сгоревшего ТЦ в Кемерово, бывшей начальнице инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой
В Кемерово начнут рассмотрение третьего дела о пожаре в "Зимней вишне"
Министр энергетики РФ Александр Новак на заседании стран-участниц соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ в Вене
Новак рассказал о переговорах по продлению сделки ОПЕК+
Продюсер Яна Рудковская
Рудковская ушла на добровольный карантин после поездки во Францию
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
Американский экономист рассказал, кому выгодно снижение цены на нефть
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
Турция попросила НАТО о дополнительной помощи в Сирии
Сотрудник полиции
Под Тамбовом задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки
Сантьяго
В Чили из аэропорта украли более 15 миллионов долларов
Посол РФ в США Анатолий Антонов
Российский посол встретился с главой минфина США
Актриса Юлия Михалкова во время церемонии закрытия 41-го ММКФ в Москве
"Не те мужики": в "Уральских пельменях" высмеяли уход Михалковой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:55Госдума объявила перерыв для консультаций по новой поправке
13:55Госдума поддержала поправку о статусе русского языка
13:52Суд оставил в СИЗО обвиняемую в раскрытии личности сотрудника ФСБ
13:50В Австрии запретили въезд прибывающим из Италии
13:50В ЕР предложили обнуление президентских сроков после принятия поправок
13:45Цены на нефть растут на 9-10%
13:45В Китае после обрушения отеля под завалами нашли выжившего мужчину
13:45"Единая Россия" готова к выборам Госдумы нового созыва
13:44В Кремле оценили возможность переноса голосования по поправкам
13:43В РСТ сравнили влияние коронавируса и курса валют на спрос на туры
13:42В Саудовской Аравии выступили против новой встречи ОПЕК+
13:42Facebook и "ВКонтаке" удалили неверные данные о коронавирусе в России
13:42В России отметили превышение эпидпорога по гриппу в ряде регионов
13:40В Гватемале российская семья погибла в ДТП
13:40Российские ученые открыли механизм, останавливающий старение
13:38Хафтар прибыл в Берлин по приглашению Меркель, сообщил источник
13:36В Петербурге из-за таяния льдов маленьких нерпят уносит от родителей
13:36Песков рассказал о встрече Путина с лидерами фракций Госдумы
13:32ЦИК готов проводить выборы в Госдуму в любое время
13:31В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали двух сталкеров
Лента новостейМолния