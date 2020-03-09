В Петербурге на территории завода загорелась водородная станция

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мар - РИА Новости. Возгорание водородной станции произошло на территории завода в Санкт-Петербурге, из находящегося рядом административно-производственного здания эвакуировано 30 человек, сообщает городское ГУМЧС.
Возгорание водородной станции (6 емкостей по 10 кубометров) произошло в 19.39 на территории завода ПАО "Светлана" (проспект Энгельса, дом 27), арендатор ООО "Энергетик".
"Происходит факельное горение, представители объекта на месте, емкости пусты, выгорают остатки водорода. Проведена эвакуация 30 человек из находящегося рядом административно-производственного здания", - говорится в сообщении.