Столтенберг поддержал диалог Турции и ЕС по беженцам

БРЮССЕЛЬ, 9 мар - РИА Новости. НАТО поддерживает диалог Турции и Евросоюза и верит в то, что решение по новому миграционному кризису может быть найдено. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Брюсселе.
"Турция должна сыграть свою важную роль и способствовать долгосрочному решению кризиса для Сирии. Я следил с тревогой за событиями, которые разворачивались на греко-турецкой границе в последние дни. Этот миграционный кризис - общий вызов, который требует поиска общих решений. Я приветствую диалог между Турцией и ЕС и верю в то, что решение может быть найдено", - сказал Столтенберг.
Президент Турции находится в понедельник в Брюсселе с рабочим визитом, запланированы его встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Стороны намерены обсудить миграционный кризис, вопросы безопасности, ситуацию в регионе и кризис в Сирии.
Тайип Эрдоган посетил 5 марта Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи стороны подтвердили приверженность "астанинскому" формату и объявили о введении режима прекращения огня. Кроме того, на саммите была достигнута договоренность о совместном патрулировании важной трассы М4 в Сирии, которая сейчас находится под контролем боевиков.
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов.
Главы МИД стран Евросоюза 6 марта на экстренной встрече в хорватском Загребе призвали Турцию в полной мере соблюдать свои обязательства в рамках миграционного соглашения с Евросоюзом от 2016 года и подчеркнули недопустимость использования мигрантов в качестве орудия политического давления.
ЕС в середине марта 2016 года согласовал с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного". Турция ранее заявляла, что ЕС не выполняет соглашение.