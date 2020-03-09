Столтенберг поддержал диалог Турции и ЕС по беженцам

Турция должна сыграть свою важную роль и способствовать долгосрочному решению кризиса для Сирии. Я следил с тревогой за событиями, которые разворачивались на греко-турецкой границе в последние дни. Этот миграционный кризис - общий вызов, который требует поиска общих решений. Я приветствую диалог между Турцией и ЕС и верю в то, что решение может быть найдено", - сказал Столтенберг.

Президент Турции находится в понедельник в Брюсселе с рабочим визитом, запланированы его встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Стороны намерены обсудить миграционный кризис, вопросы безопасности, ситуацию в регионе и кризис в Сирии.

Тайип Эрдоган посетил 5 марта Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи стороны подтвердили приверженность "астанинскому" формату и объявили о введении режима прекращения огня. Кроме того, на саммите была достигнута договоренность о совместном патрулировании важной трассы М4 в Сирии, которая сейчас находится под контролем боевиков.

Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов.

Главы МИД стран Евросоюза 6 марта на экстренной встрече в хорватском Загребе призвали Турцию в полной мере соблюдать свои обязательства в рамках миграционного соглашения с Евросоюзом от 2016 года и подчеркнули недопустимость использования мигрантов в качестве орудия политического давления.