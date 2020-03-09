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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T21:14+0300
https://ria.ru/20200309/1568354395.html
СМИ рассказали об очередях у пунктов обмена валюты в Санкт-Петербурге
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565315318_0:174:2980:1850_1036x0_80_0_0_8014d49f201d25939e62ffc027b88ee5.jpg
РИА Новости

СМИ рассказали об очередях у пунктов обмена валюты в Санкт-Петербурге

20:35 09.03.2020 (обновлено: 21:14 09.03.2020)
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© Наталья СеливерстоваПункт обмена валют
Пункт обмена валют
© Наталья Селиверстова
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. На некоторых пунктах обмена валюты в Санкт-Петербурге образовались очереди, сообщил телеканал Piter.tv.
Самое большое скопление наблюдается на Лиговском проспекте. По информации телеканала, там в очереди стояло около 30 человек. Также очереди много людей собралось у станции метро "Владимирская".
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Как отмечает Piter.tv, пункты покупают валюту по старой цене в 67 рублей за доллар, а продают за 75.
Ранее цены на нефть резко упали из-за того что участники ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. Россия предлагала продлить сделки на прежних условиях, однако другие партнеры, в частности Саудовская Аравия, выступили за дальнейшее снижение добычи нефти.
Вслед за нефтяными котировками также упал курс рубля на рынке Forex. Однако главными для российской валюты считаются торги на Московской бирже: там проходят основные сделки и именно на них ориентируется Центробанк. Торги на Мосбирже откроются завтра в 10:00.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютОПЕКЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Санкт-ПетербургЭкономика
Популярные комментарии
Покупают по старой, продают по новой. Рынок? Нет, это Гуляй-Поле в финансовой системе страны. И всем пофиг.
9 марта, 20:46
АЕАлександр Егоров
112712012
А говорили что доллар это бумага , очередь за этой бумагой ! ))
9 марта, 21:55
Почта RUS
72140206
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