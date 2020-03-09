СМИ рассказали об очередях у пунктов обмена валюты в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. На некоторых пунктах обмена валюты в Санкт-Петербурге образовались очереди, сообщил телеканал Piter.tv.
Самое большое скопление наблюдается на Лиговском проспекте. По информации телеканала, там в очереди стояло около 30 человек. Также очереди много людей собралось у станции метро "Владимирская".
Как отмечает Piter.tv, пункты покупают валюту по старой цене в 67 рублей за доллар, а продают за 75.
Ранее цены на нефть резко упали из-за того что участники ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. Россия предлагала продлить сделки на прежних условиях, однако другие партнеры, в частности Саудовская Аравия, выступили за дальнейшее снижение добычи нефти.
Вслед за нефтяными котировками также упал курс рубля на рынке Forex. Однако главными для российской валюты считаются торги на Московской бирже: там проходят основные сделки и именно на них ориентируется Центробанк. Торги на Мосбирже откроются завтра в 10:00.