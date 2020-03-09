Турция попросила НАТО о дополнительной помощи в Сирии

АНКАРА, 9 мар — РИА Новости. обратилась в НАТО с просьбой о дополнительной помощи в Турция обратилась в НАТО с просьбой о дополнительной помощи в Сирии , заявил президент Реджеп Эрдоган

По словам турецкого лидера, обстановка в Арабской Республике угрожает всем европейским государствам.

Йенсом Столтенбергом. "Ни одна страна Европы не вправе равнодушно смотреть на гуманитарную драму в Сирии. Мы ожидаем от НАТО солидарности и дополнительной помощи", — сказал Эрдоган на пресс-конференции с генсеком НАТО

Глава государства отметил, что Турция — единственная страна альянса, которая сражалась "на поле" с "Исламским государством"* и потеряла многих своих военнослужащих.

В свою очередь, Столтенберг заявил о готовности военно-политического блока поддерживать Турцию в Сирии различными способами.

"Это включает защитные ракетные системы, помогающие защищать Турцию против угроз из Сирии", — сказал генсек альянса.

При этом он констатировал снижение напряженности в Идлибе.

Обострение в Идлибе

На прошлой неделе Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели переговоры на фоне обострения ситуации в Идлибе. По итогам встречи стороны приняли совместный документ, в котором подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня. Кроме того, Москва Анкара договорились о патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.

В конце января сирийская армия начала наступательную операцию в провинции против террористов.

Спустя несколько дней турецкие власти сообщили о потерях среди военнослужащих из-за действий Дамаска . Кроме того, в Анкаре сообщили об ответном ударе по правительственным силам и многочисленных потерях в сирийской армии. В последующем российский Центр по примирению опроверг эту информацию.

В середине февраля боевики при поддержке турецкой артиллерии пытались прорвать позиции правительственных сил в Идлибе. Атаку удалось отбить при помощи российских Су-24 , которые поднялись в небо по запросу Дамаска.

В Москве выразили обеспокоенность поддержкой Анкарой сирийских боевиков. Кроме того, президент Владимир Путин провел трехсторонние переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель , а потом и с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, который назвал главным условием урегулирования в Идлибе выполнение Сочинского соглашения. В свою очередь, Путин выразил обеспокоенность из-за активизации экстремистов в провинции. Глава государства также отметил необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии.

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Уже 27 февраля боевики из террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* попытались прорвать позиции правительственных войск в районе населенного пункта Бехун. В результате ответной воздушной атаки погибли 33 турецких военных, которых, по данным Анкары, в этом районе не должно было быть. Российская сторона приняла меры для полного прекращения огня с сирийской стороны и обеспечила эвакуацию погибших и раненых.

Вслед за этим турецкие власти сообщили о начале наземных и воздушных ударов по позициям сирийской армии. Анкара сочла случившееся "нападением" на НАТО и запросила консультации на уровне послов стран — членов альянса. Как отметили в Госдепе, США поддерживают Турцию как своего союзника по военно-политическому блоку.

Накануне Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых турецкий лидер попросил оставить Дамаск "один на один" с Анкарой. Сегодня же пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков , комментируя слова президента Турции, напомнил, что Россия — единственная страна, чьи военнослужащие находятся в Арабской Республике на законных основаниях. Представитель Кремля также заявил, что российские военные продолжат борьбу с террористами.

Сирийское правительство было вынуждено закрыть воздушное пространство над Идлибом. В Дамаске предупредили, что любые самолеты, замеченные в этом районе, будут восприняты как враждебные и сбиты.

Источник РИА Новости рассказал, что сирийская армия уничтожила несколько турецких беспилотников, наносивших удары по позициям правительственных войск.

В свою очередь, турецкие истребители сбили три сирийских военных самолета.

В России и Сирии не раз подчеркивали, что причина нестабильности в регионе — действия террористов. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.