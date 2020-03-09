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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-09T21:42+0300
https://ria.ru/20200309/1568354004.html
Турция попросила НАТО о дополнительной помощи в Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219316_0:70:3072:1798_1036x0_80_0_0_ad7721545514c9b7284ce23324ab8c0a.jpg
РИА Новости

Турция попросила НАТО о дополнительной помощи в Сирии

20:20 09.03.2020 (обновлено: 21:42 09.03.2020)
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© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия. Архивное фото
АНКАРА, 9 мар — РИА Новости. Турция обратилась в НАТО с просьбой о дополнительной помощи в Сирии, заявил президент Реджеп Эрдоган.
По словам турецкого лидера, обстановка в Арабской Республике угрожает всем европейским государствам.
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"Ни одна страна Европы не вправе равнодушно смотреть на гуманитарную драму в Сирии. Мы ожидаем от НАТО солидарности и дополнительной помощи", — сказал Эрдоган на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Глава государства отметил, что Турция — единственная страна альянса, которая сражалась "на поле" с "Исламским государством"* и потеряла многих своих военнослужащих.
В свою очередь, Столтенберг заявил о готовности военно-политического блока поддерживать Турцию в Сирии различными способами.
"Это включает защитные ракетные системы, помогающие защищать Турцию против угроз из Сирии", — сказал генсек альянса.
При этом он констатировал снижение напряженности в Идлибе.

Обострение в Идлибе

На прошлой неделе Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели переговоры на фоне обострения ситуации в Идлибе. По итогам встречи стороны приняли совместный документ, в котором подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня. Кроме того, Москва и Анкара договорились о патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
В конце января сирийская армия начала наступательную операцию в провинции против террористов.
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Спустя несколько дней турецкие власти сообщили о потерях среди военнослужащих из-за действий Дамаска. Кроме того, в Анкаре сообщили об ответном ударе по правительственным силам и многочисленных потерях в сирийской армии. В последующем российский Центр по примирению опроверг эту информацию.
В середине февраля боевики при поддержке турецкой артиллерии пытались прорвать позиции правительственных сил в Идлибе. Атаку удалось отбить при помощи российских Су-24, которые поднялись в небо по запросу Дамаска.
В Москве выразили обеспокоенность поддержкой Анкарой сирийских боевиков. Кроме того, президент Владимир Путин провел трехсторонние переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, а потом и с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, который назвал главным условием урегулирования в Идлибе выполнение Сочинского соглашения. В свою очередь, Путин выразил обеспокоенность из-за активизации экстремистов в провинции. Глава государства также отметил необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии.
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Уже 27 февраля боевики из террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* попытались прорвать позиции правительственных войск в районе населенного пункта Бехун. В результате ответной воздушной атаки погибли 33 турецких военных, которых, по данным Анкары, в этом районе не должно было быть. Российская сторона приняла меры для полного прекращения огня с сирийской стороны и обеспечила эвакуацию погибших и раненых.
Вслед за этим турецкие власти сообщили о начале наземных и воздушных ударов по позициям сирийской армии. Анкара сочла случившееся "нападением" на НАТО и запросила консультации на уровне послов стран — членов альянса. Как отметили в Госдепе, США поддерживают Турцию как своего союзника по военно-политическому блоку.
Накануне Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых турецкий лидер попросил оставить Дамаск "один на один" с Анкарой. Сегодня же пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова президента Турции, напомнил, что Россия — единственная страна, чьи военнослужащие находятся в Арабской Республике на законных основаниях. Представитель Кремля также заявил, что российские военные продолжат борьбу с террористами.
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Сирийское правительство было вынуждено закрыть воздушное пространство над Идлибом. В Дамаске предупредили, что любые самолеты, замеченные в этом районе, будут восприняты как враждебные и сбиты.
Источник РИА Новости рассказал, что сирийская армия уничтожила несколько турецких беспилотников, наносивших удары по позициям правительственных войск.
В свою очередь, турецкие истребители сбили три сирийских военных самолета.
В России и Сирии не раз подчеркивали, что причина нестабильности в регионе — действия террористов. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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Военная обстановка в Идлибе
29487215967
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Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииИдлиб (мухафаза)НАТОВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Популярные комментарии
Чем настойчиво президент Эрдоган будет подталкивать НАТО прийти на помощь турецкой армии в её операциях на территории Сирии, тем быстрее в недрах западных союзников Анкары вызреет и материализуется идея, что самой эффективной формой поддержки Турции будет смена её сумасбродного президента.
9 марта, 20:41
vv.p.neznamov
6420007
Как же так..украинские СМИ писали что Эрдоган уже победил на всех фронтах ..
9 марта, 21:26
Андрей Сидоров
24120006
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