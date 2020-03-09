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На Кипре выявили два первых случая заражения коронавирусом
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РИА Новости

На Кипре выявили два первых случая заражения коронавирусом

19:06 09.03.2020
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© AP Photo / Ebrahim NorooziПожарные распыляют дезинфицирующее средство
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство
АФИНЫ, 9 мар - РИА Новости. На Кипре выявлены два первых случая заболевания коронавирусом, сообщает местное агентство новостей CNA.
Кипр оставался последней страной Евросоюза, где не было инфицированных коронавирусом.
Официальное заявление минздрав сделает вечером, сообщает агентство.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыКипрВ мире
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