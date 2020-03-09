Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T18:21+0300
https://ria.ru/20200309/1568350689.html
Миронов прокомментировал ситуацию с обвалом нефтяных котировок
https://cdn22.img.ria.ru/images/156346/60/1563466002_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_7e5baca2dd305ba91d34e4ea96e82e11.jpg
РИА Новости

Миронов прокомментировал ситуацию с обвалом нефтяных котировок

18:21 09.03.2020
1523
© РИА Новости / Нина ЗотинаРуководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Правительству РФ после резкого обвала нефтяных котировок нужно добиться сохранения цены топлива на внутреннем рынке, а также сократить налог на добавленную стоимость (НДС) до 15%, считает лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.
Нефтяные котировки в понедельник обвалились на 30% после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи, ни о ее продлении, что означает завершение сделки 31 марта. Баррель Brent падал до 31,38 доллара (минимум с февраля 2016 года), WTI - до 27,9 доллара (также минимум с февраля 2016 года). Курсы доллара и евро к рублю на этом фоне взлетели в понедельник на международном валютном рынке - доллар стоил дороже 75 рублей, евро - выше 86 рублей.
Пункт обмена валют
13:34Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Аналитики оценили падение цен на нефть и обвал курса рубля
"Главное, несмотря на ожидаемое снижение курса рубля, правительству за счет имеющихся резервов нужно добиться сохранения нынешней стоимости топлива на внутреннем рынке. Иначе повысятся цены на продукты и товары первой необходимости, и мы увидим рост инфляции. Вместе с этим было бы правильно сократить некоторые налоги, например НДС с 20 до 15 процентов", - заявил Миронов РИА Новости.
Он напомнил, что в феврале справороссы внесли в Госдуму соответствующий законопроект.
"Для экономики от этого будет большая польза, а люди за это скажут огромное спасибо. Естественно, нельзя забывать о выполнении социальных обязательств, но никаких угроз здесь не вижу. Государство найдет для этого деньги при любых ценах на нефть", - заявил лидер "Справедливой России".
Политик также полагает, что у РФ появился уникальный шанс для перезапуска собственной промышленности. Как пояснил Миронов, новая экономическая ситуация в мире вкупе со стремительным распространением коронавируса могут привести к постепенному закрытию и сокращению рынков большого количества государств.
"За этим последует разрыв производственных цепочек в самых разных отраслях мировой промышленности, а это уже можно использовать для перезагрузки собственного производства, импортозамещения и создания новых рабочих мест", - заключил лидер справороссов.
Сотрудник ООО РН-Пурнефтегаз, дочернего предприятия ОАО НК Роснефть, на Барсуковском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе
15:25
Черный понедельник. Нефть и рубль рекордно рухнули
331000112
Обсудить 3
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьСергей МироновСправедливая РоссияПравительство РФЭкономика
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков
Министр энергетики РФ Александр Новак перед заседанием президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Новак оценил ситуацию на нефтяном рынке
Министр энергетики РФ Александр Новак на заседании стран-участниц соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ в Вене
Новак рассказал о переговорах по продлению сделки ОПЕК+
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин провел совещание по экономическим вопросам
Пункт обмена валют
Курс рубля продолжил замедлять темпы падения
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной планам работы Российского исторического общества
Киселев прокомментировал ситуацию с падением рубля и ценами на нефть
Министр энергетики России Александр Новак
Новак рассказал о мерах по защите отечественного рынка нефтепродуктов
Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на заседании Совета Федерации РФ . 25 ноября 2019
Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене
В Иране назвали отсутствие сделки ОПЕК+ неожиданным
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Суд по МН17 заинтересовали данные журналиста по "Букам"
Президент США Дональд Трамп
Трамп вступил в перепалку с губернатором Нью-Йорка из-за коронавируса
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США
Акции американских нефтяных компаний упали на четверть
Табло курса обмена доллара, евро к рублю в Москве
Курс рубля замедлил темпы падения
На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области
Обвиняемый по делу MH17 заявил о непричастности к крушению самолета
Мужчина в здании Австралийской фондовой биржи в Сиднее
Мировая паника: кто и зачем ее создал и что теперь будет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:01В Париже из-за коронавируса отменили концерты Мадонны
19:57В Греции сообщили об 11 новых случаях инфицирования коронавирусом
19:41Турция заявила о нейтрализации 18 членов курдских формирований в Сирии
19:38Большой театр представил оперу Бриттена "Маленький трубочист"
19:34ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса
19:32В Тунисе число зараженных коронавирусом увеличилось до пяти
19:29В Запорожье девочка погибла из-за упавшей на нее скульптуры
19:22Трамп раскритиковал реакцию стран на ситуацию с коронавирусом
19:17В Иране назвали отсутствие сделки ОПЕК+ неожиданным
19:12В Ростовской области проверяют видео с избиением школьницы женщиной
19:12Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
19:07Директор МакSим рассказала о самочувствии певицы после выписки
19:06На Кипре выявили два первых случая заражения коронавирусом
19:02В Москве госпитализировали актрису Галину Киндинову
19:01Новак рассказал о мерах по защите отечественного рынка нефтепродуктов
18:56Новак рассказал о переговорах по продлению сделки ОПЕК+
18:52Новак оценил ситуацию на нефтяном рынке
18:45Число заболевших коронавирусом в мире превысило 109 тысяч человек
18:39Мишустин провел совещание по экономическим вопросам
18:35В Германии зафиксировали два случая смерти от коронавируса
Лента новостейМолния