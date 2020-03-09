Миронов прокомментировал ситуацию с обвалом нефтяных котировок

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Правительству РФ после резкого обвала нефтяных котировок нужно добиться сохранения цены топлива на внутреннем рынке, а также сократить налог на добавленную стоимость (НДС) до 15%, считает лидер "Справедливой России" Сергей Миронов

Нефтяные котировки в понедельник обвалились на 30% после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи, ни о ее продлении, что означает завершение сделки 31 марта. Баррель Brent падал до 31,38 доллара (минимум с февраля 2016 года), WTI - до 27,9 доллара (также минимум с февраля 2016 года). Курсы доллара и евро к рублю на этом фоне взлетели в понедельник на международном валютном рынке - доллар стоил дороже 75 рублей, евро - выше 86 рублей.

"Главное, несмотря на ожидаемое снижение курса рубля, правительству за счет имеющихся резервов нужно добиться сохранения нынешней стоимости топлива на внутреннем рынке. Иначе повысятся цены на продукты и товары первой необходимости, и мы увидим рост инфляции. Вместе с этим было бы правильно сократить некоторые налоги, например НДС с 20 до 15 процентов", - заявил Миронов РИА Новости.

Он напомнил, что в феврале справороссы внесли в Госдуму соответствующий законопроект.

"Для экономики от этого будет большая польза, а люди за это скажут огромное спасибо. Естественно, нельзя забывать о выполнении социальных обязательств, но никаких угроз здесь не вижу. Государство найдет для этого деньги при любых ценах на нефть", - заявил лидер " Справедливой России ".

Политик также полагает, что у РФ появился уникальный шанс для перезапуска собственной промышленности. Как пояснил Миронов, новая экономическая ситуация в мире вкупе со стремительным распространением коронавируса могут привести к постепенному закрытию и сокращению рынков большого количества государств.