Биография актера Макса фон Сюдова

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Шведский актер Макс фон Сюдов, получивший всемирную известность после ролей в фильмах Ингмара Бергмана, скончался во Франции в возрасте 90 лет, сообщил журнал Шведский актер Макс фон Сюдов, получивший всемирную известность после ролей в фильмах Ингмара Бергмана, скончался во Франции в возрасте 90 лет, сообщил журнал Paris Match

Ниже приводится биографическая справка.

Макс фон Сюдов (настоящее имя - Карл Адольф) родился 10 апреля 1929 года в Лунде (Швеция).

В 1947-1951 годах учился в актерской школе Королевского театра в Стокгольме (Швеция).

В 1951-1953 годах работал в городском театре Норчепинг-Линчепинг, где зарекомендовал себя как один из самых многообещающих молодых актеров Швеции.

В 1953-1955 годах был актером муниципального театра в Хельсингборге.

С 1955 года по 1960 год работал в муниципальном театре Мальме.

В 1960-1962 годах был актером в Королевском драматическом театре в Стокгольме.

Участвовал в спектаклях Ингмара Бергмана ("Пер Гюнт" Генрика Ибсена, "Мизантроп" Жана-Батиста Мольера, "Прафауст" Иоганна Гете и др.).

С 1977 года играл в спектаклях театров на Бродвее (США).

В кино начал сниматься с 1948 года, дебютная работа в фильме Альфа Шеберга "Просто мать" (Bara en mor). Прославился в середине 1950-х годов в фильме Бергмана "Седьмая печать" (1957), где актер исполнил роль рыцаря, который во время эпидемии чумы сыграл шахматную партию с самой Смертью. Макс фон Сюдов также снимался в бергмановских фильмах "Земляничная поляна", "Лицо", "Девичий источник", "Час волка" и других.

Участие в картинах Бергмана обеспечило Максу фон Сюдову международную популярность.

В 1962 году Сюдова пригласили в Голливуд играть в "бондиане", но он отказался изображать злодея. В 1965 году актер исполнил роль Иисуса Христа в американской эпической драме "Величайшая из когда-либо рассказанных историй". Фильм имел успех, и Сюдов стал пользоваться спросом, в связи с чем переселился в Лос-Анджелес (США).

В США он также снялся в фильмах "Гавайи" (1966), "Путешествие проклятых" (1976),"Три дня Кондора" (1976) и др. В 1982 году он появился в шведском фильме "Полет орла", в 1987 году сыграл главную роль в картине "Пелле-завоеватель" (Дания, Швеция), которая была номинирована на премию "Оскар".

В 2015 году Сюдов принял участие в научно-фантастическом фильме "Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение Силы", в 2016 году сыграл в американском телесериале "Игра престолов".

Макс фон Сюдов был дважды женат. Первой супругой была актриса Керстлин Олин. В этом браке у него родились двое сыновей. Его второй супругой стала француженка Кэтрин Бреле, которая родила ему также двоих сыновей.

В 2002 году актер получил французское гражданство и с тех пор жил с семьей в Париже (Франция).

8 марта 2020 года Макс фон Сюдов скончался.