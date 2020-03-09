Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-09T18:08+0300
https://ria.ru/20200309/1568350494.html
Биография актера Макса фон Сюдова
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568345028_145:0:1487:755_1036x0_80_0_0_fac1fbcea4a9adc051bd8f9998283f75.jpg
РИА Новости

Биография актера Макса фон Сюдова

18:08 09.03.2020
139
© Paramount Pictures (2009)Макс фон Сюдов в фильме "Остров проклятых"
Макс фон Сюдов в фильме Остров проклятых
© Paramount Pictures (2009)
Макс фон Сюдов в фильме "Остров проклятых". Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Шведский актер Макс фон Сюдов, получивший всемирную известность после ролей в фильмах Ингмара Бергмана, скончался во Франции в возрасте 90 лет, сообщил журнал Paris Match.
Ниже приводится биографическая справка.
Макс фон Сюдов (настоящее имя - Карл Адольф) родился 10 апреля 1929 года в Лунде (Швеция).
В 1947-1951 годах учился в актерской школе Королевского театра в Стокгольме (Швеция).
В 1951-1953 годах работал в городском театре Норчепинг-Линчепинг, где зарекомендовал себя как один из самых многообещающих молодых актеров Швеции.
В 1953-1955 годах был актером муниципального театра в Хельсингборге.
С 1955 года по 1960 год работал в муниципальном театре Мальме.
В 1960-1962 годах был актером в Королевском драматическом театре в Стокгольме.
Участвовал в спектаклях Ингмара Бергмана ("Пер Гюнт" Генрика Ибсена, "Мизантроп" Жана-Батиста Мольера, "Прафауст" Иоганна Гете и др.).
С 1977 года играл в спектаклях театров на Бродвее (США).
В кино начал сниматься с 1948 года, дебютная работа в фильме Альфа Шеберга "Просто мать" (Bara en mor). Прославился в середине 1950-х годов в фильме Бергмана "Седьмая печать" (1957), где актер исполнил роль рыцаря, который во время эпидемии чумы сыграл шахматную партию с самой Смертью. Макс фон Сюдов также снимался в бергмановских фильмах "Земляничная поляна", "Лицо", "Девичий источник", "Час волка" и других.
Участие в картинах Бергмана обеспечило Максу фон Сюдову международную популярность.
В 1962 году Сюдова пригласили в Голливуд играть в "бондиане", но он отказался изображать злодея. В 1965 году актер исполнил роль Иисуса Христа в американской эпической драме "Величайшая из когда-либо рассказанных историй". Фильм имел успех, и Сюдов стал пользоваться спросом, в связи с чем переселился в Лос-Анджелес (США).
В США он также снялся в фильмах "Гавайи" (1966), "Путешествие проклятых" (1976),"Три дня Кондора" (1976) и др. В 1982 году он появился в шведском фильме "Полет орла", в 1987 году сыграл главную роль в картине "Пелле-завоеватель" (Дания, Швеция), которая была номинирована на премию "Оскар".
В 2015 году Сюдов принял участие в научно-фантастическом фильме "Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение Силы", в 2016 году сыграл в американском телесериале "Игра престолов".
Макс фон Сюдов был дважды женат. Первой супругой была актриса Керстлин Олин. В этом браке у него родились двое сыновей. Его второй супругой стала француженка Кэтрин Бреле, которая родила ему также двоих сыновей.
В 2002 году актер получил французское гражданство и с тех пор жил с семьей в Париже (Франция).
8 марта 2020 года Макс фон Сюдов скончался.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
000100
Обсудить 0
Макс фон СюдовСправки
Рекомендуем
Актер Макс фон Сюдов
Умер актер из фильмов Бергмана и "Игры престолов" Макс фон Сюдов
Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок
Случаи покушений на первых лиц государств в мире в 2001-2020 годах
Артем Боровик
Биография Артема Боровика
Спасатели на месте обрушения отеля Xinjia Express в Китае
В Китае число жертв обрушения отеля выросло до 11 человек
Актриса Лариса Голубкина
Биография Ларисы Голубкиной
Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
В китайском Боао из-за коронавируса перенесли экономический форум
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР зафиксировали последствия обстрела поселка в Донбассе
Круизное судно
Санитарные власти США не рекомендуют морские круизы из-за коронавируса
Медицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 3119 человек
Пассажиры на перроне вокзала в Севастополе, куда прибыл поезд Таврия, проследовавший по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь
Выяснилось, как туристы готовятся к поездке на поезде
Макет на навигационной спутниковой системы BeiDou на выставке
Китай вывел на орбиту новый спутник навигационной системы Beidou
Мужчина в здании Австралийской фондовой биржи в Сиднее
Мировая паника: кто и зачем ее создал и что теперь будет
Турецкий военный конвой в Сирии
Турецкие военные заявили о нейтрализации 13 курдов в Сирии
Женщина в маске в центре Милана
Швейцария частично закрыла границу с Италией из-за коронавируса
Космический грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС
Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:01В Париже из-за коронавируса отменили концерты Мадонны
19:57В Греции сообщили об 11 новых случаях инфицирования коронавирусом
19:41Турция заявила о нейтрализации 18 членов курдских формирований в Сирии
19:38Большой театр представил оперу Бриттена "Маленький трубочист"
19:34ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса
19:32В Тунисе число зараженных коронавирусом увеличилось до пяти
19:29В Запорожье девочка погибла из-за упавшей на нее скульптуры
19:22Трамп раскритиковал реакцию стран на ситуацию с коронавирусом
19:17В Иране назвали отсутствие сделки ОПЕК+ неожиданным
19:12В Ростовской области проверяют видео с избиением школьницы женщиной
19:12Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
19:07Директор МакSим рассказала о самочувствии певицы после выписки
19:06На Кипре выявили два первых случая заражения коронавирусом
19:02В Москве госпитализировали актрису Галину Киндинову
19:01Новак рассказал о мерах по защите отечественного рынка нефтепродуктов
18:56Новак рассказал о переговорах по продлению сделки ОПЕК+
18:52Новак оценил ситуацию на нефтяном рынке
18:45Число заболевших коронавирусом в мире превысило 109 тысяч человек
18:39Мишустин провел совещание по экономическим вопросам
18:35В Германии зафиксировали два случая смерти от коронавируса
Лента новостейМолния