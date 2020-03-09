Умер актер из фильмов Бергмана и "Игры престолов" Макс фон Сюдов

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Шведский актер Макс фон Сюдов, получивший всемирную известность после ролей в фильмах Ингмара Бергмана, скончался во Шведский актер Макс фон Сюдов, получивший всемирную известность после ролей в фильмах Ингмара Бергмана, скончался во Франции в возрасте 90 лет, сообщает журнал Paris Match.

"С разбитым сердцем, с бесконечной печалью, с невыносимой болью мы должны сообщить, что Макс фон Сюдов ушел из жизни 8 марта 2020 года", — сообщила изданию супруга актера Катрин фон Сюдов.

© Paramount Pictures (2009) Кадр из фильма "Остров проклятых" © Paramount Pictures (2009) Кадр из фильма "Остров проклятых"

В фильме Бергмана "Седьмая печать" (1957) фон Сюдов исполнил роль рыцаря, который во время эпидемии чумы сыграл шахматную партию с самой Смертью.

Актер также снимался в бергмановских фильмах "Земляничная поляна", "Лицо", "Девичий источник", "Час волка" и других.

Кроме того, на счету фон Сюдова участие в таких известных лентах, как "Экзорцист", "Дюна", "Особое мнение", "Остров проклятых". Актер также снимался в популярном телесериале "Игра престолов" — роль престарелого лорда Бриндена, принимавшего обличье трехглазого ворона.

Последней работой актера стала роль во французско-бельгийском фильме "Курск" (2018), посвященном катастрофе российской подводной лодки "Курск" в 2000 году.