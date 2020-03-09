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МАГАТЭ впервые столкнулось с отказом в доступе на объект в Иране
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РИА Новости

МАГАТЭ впервые столкнулось с отказом в доступе на объект в Иране

17:30 09.03.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
ВЕНА, 9 мар - РИА Новости. МАГАТЭ никогда ранее не сталкивалось с отказом в доступе на запрашиваемый объект по дополнительному протоколу, как это сейчас происходит в Иране, агентство надеется, что Тегеран пересмотрит свою позицию, заявил в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Выступая перед советом управляющих в четверг, Гросси сообщил, что у агентства появился ряд вопросов, связанных с, возможно, незадекларированным ядерным материалом и связанной с ним активностью на трех объектах, о которых Иран не сообщал. По словам Гросси, агентство пыталось получить доступ к двум из них, но Иран не предоставил его и не вступил в содержательную дискуссию для прояснения возникших у МАГАТЭ вопросов.
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"Это случай с отказом в доступе по дополнительному протоколу. У нас никогда такого не было", - добавил он.
Он подчеркнул, что как гендиректор агентства открыт для любого общения и диалога с Ираном, но сейчас необходимы доступ и больше всего техническое обсуждение.
"С моей стороны есть прямое требование в рамках компетенции агентства, строгих условий дополнительного протокола. Мы действительно надеемся, что Иран пересмотрит свою позицию и скоро предоставит нам доступ", - сказал Гросси на пресс-конференции.
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Эксперт: в претензиях МАГАТЭ к Ирану есть "примечательный факт"В МИД РФ отметили приверженность Ирана обязательствам в рамках МАГАТЭ. В эфире радио Sputnik политолог Фархад Ибрагимов прокомментировал ситуацию, подчеркнув отсутствие конкретики в замечаниях со стороны агентства к Тегерану.
Гендиректор МАГАТЭ подчеркнул, что любой отказ в доступе по дополнительному протоколу - это очень серьезный вопрос. "Это не то, о чем я могу спокойно забыть и пойти дальше", - заключил Гросси.
Ранее Гросси заявлял, что Иран не предоставил запрашиваемой агентством информации, и подчеркнул, что страна рискует спровоцировать кризис, если не будет сотрудничать с организацией. В свою очередь Иран заявил, что требования МАГАТЭ основаны на попытках США и Израиля помешать сотрудничеству Тегерана и агентства.
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Рафаэль ГроссиМАГАТЭИранСШАИзраильВ мире
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