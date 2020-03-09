МАГАТЭ впервые столкнулось с отказом в доступе на объект в Иране

ВЕНА, 9 мар - РИА Новости. МАГАТЭ никогда ранее не сталкивалось с отказом в доступе на запрашиваемый объект по дополнительному протоколу, как это сейчас происходит в Иране , агентство надеется, что Тегеран пересмотрит свою позицию, заявил в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Выступая перед советом управляющих в четверг, Гросси сообщил, что у агентства появился ряд вопросов, связанных с, возможно, незадекларированным ядерным материалом и связанной с ним активностью на трех объектах, о которых Иран не сообщал. По словам Гросси, агентство пыталось получить доступ к двум из них, но Иран не предоставил его и не вступил в содержательную дискуссию для прояснения возникших у МАГАТЭ вопросов.

"Это случай с отказом в доступе по дополнительному протоколу. У нас никогда такого не было", - добавил он.

Он подчеркнул, что как гендиректор агентства открыт для любого общения и диалога с Ираном, но сейчас необходимы доступ и больше всего техническое обсуждение.

"С моей стороны есть прямое требование в рамках компетенции агентства, строгих условий дополнительного протокола. Мы действительно надеемся, что Иран пересмотрит свою позицию и скоро предоставит нам доступ", - сказал Гросси на пресс-конференции.

Гендиректор МАГАТЭ подчеркнул, что любой отказ в доступе по дополнительному протоколу - это очень серьезный вопрос. "Это не то, о чем я могу спокойно забыть и пойти дальше", - заключил Гросси.