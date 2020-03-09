В Совфеде оценили слова Климкина о праздновании Дня Победы

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов в беседе с RT оценил слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о том, что празднование 75-летия победы в Великой отечественной войне может стать "катастрофой" для Киева из-за посещения Москвы западными лидерами.
Сенатор пояснил, что Климкин прав, что многие западные лидеры приедут в Москву. Однако экс-глава МИД Украины, по мнению Морозова, заблуждается, что кто-то будет использовать этот повод, чтобы "напакостить Украине". Сенатор подчеркнул, что Киеву проще было принять участие в этом мероприятии, чтобы отдать дань памяти воинам. При этом, по словам Морозова, непонятно, как приглашать Украину на празднование 75-летия победы из-за высказываний Владимира Зеленского.
"Что касается какого-то закулисного сговора, это необязательно делать на праздновании годовщины Победы. Есть разные форматы, в которых можно обсуждать украинскую проблему", — подытожил Морозов.
Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украине необходимо добиться, чтобы западные лидеры, которые посетят Россию 9 мая, предварительно приехали в Киев. По его словам, если они "просто заедут в Москву, это будет катастрофа".