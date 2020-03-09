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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T17:34+0300
https://ria.ru/20200309/1568348904.html
Обвал фондовых индексов приостанавливал торги в Нью-Йорке
https://cdn21.img.ria.ru/images/155331/79/1553317942_0:351:3017:2048_1036x0_80_0_0_655965c0d4c92f340d5cfac738b7e152.jpg
РИА Новости

Обвал фондовых индексов приостанавливал торги в Нью-Йорке

17:14 09.03.2020 (обновлено: 17:34 09.03.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Нью-Йоркская фондовая биржа приостанавливала торги на 15 минут из-за обвала основных индексов более чем на семь процентов, вскоре после их возобновления спад оставался таким же, однако затем несколько замедлился — до 5-5,8 процента, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17:12 (мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) падает на 5,75 процента, до 24378,17 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 5,05 процента, до 8142,51 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 5,55 процента, до 2808,85 пункта.
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене
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Цены на нефть отыграли треть утреннего падения
В понедельник к опасениям по коронавирусу добавился обвал нефтяных цен более чем на 30 процентов после распада альянса ОПЕК+ и снятия с 1 апреля ограничений по добыче. Саудовская Аравия, по данным СМИ, уже заявила, что намерена увеличить добычу и снизить свои цены на нефть. К текущему моменту падение котировок основных марок — Brent и WTI — замедлилось до примерно 20 процентов.
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник закрылись падением на три-семь процентов, а в Европе открыли торги обвалом на шесть-девять процентов. Сходную динамику демонстрировали и биржи стран Персидского залива, Египта и других стран.
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15:30Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперт рассказал, сколько могут продержаться низкие цены на нефть
Кроме того, давление на котировки продолжает оказывать распространение коронавируса. Число заболевших по всему миру уже превысило 100 тысяч человек.

"Совокупность потрясений привела рынки в бешенство, которое только и может быть описано как "черный понедельник". Сочетание войны цен на нефть между Россией и Саудовской Аравией, обрушения фондовых рынков и обострение проблем с коронавирусом создали убийственный коктейль, который усугубил похмелье прошлой недели", — цитирует агентство Reuters мнение валютного аналитика OFX Себастьяна Клемана (Sebastien Clements).

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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьDow JonesS&P 500Нью-Йоркская фондовая биржаЭкономика
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