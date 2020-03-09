Обвал фондовых индексов приостанавливал торги в Нью-Йорке

"Совокупность потрясений привела рынки в бешенство, которое только и может быть описано как "черный понедельник". Сочетание войны цен на нефть между Россией и Саудовской Аравией, обрушения фондовых рынков и обострение проблем с коронавирусом создали убийственный коктейль, который усугубил похмелье прошлой недели", — цитирует агентство Reuters мнение валютного аналитика OFX Себастьяна Клемана (Sebastien Clements).