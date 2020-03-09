Обвал фондовых индексов приостанавливал торги в Нью-Йорке

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Нью-Йоркская фондовая биржа приостанавливала торги на 15 минут из-за обвала основных индексов более чем на семь процентов, вскоре после их возобновления спад оставался таким же, однако затем несколько замедлился — до 5-5,8 процента, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17:12 (мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) падает на 5,75 процента, до 24378,17 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 5,05 процента, до 8142,51 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 5,55 процента, до 2808,85 пункта.
В понедельник к опасениям по коронавирусу добавился обвал нефтяных цен более чем на 30 процентов после распада альянса ОПЕК+ и снятия с 1 апреля ограничений по добыче. Саудовская Аравия, по данным СМИ, уже заявила, что намерена увеличить добычу и снизить свои цены на нефть. К текущему моменту падение котировок основных марок — Brent и WTI — замедлилось до примерно 20 процентов.
Кроме того, давление на котировки продолжает оказывать распространение коронавируса. Число заболевших по всему миру уже превысило 100 тысяч человек.
"Совокупность потрясений привела рынки в бешенство, которое только и может быть описано как "черный понедельник". Сочетание войны цен на нефть между Россией и Саудовской Аравией, обрушения фондовых рынков и обострение проблем с коронавирусом создали убийственный коктейль, который усугубил похмелье прошлой недели", — цитирует агентство Reuters мнение валютного аналитика OFX Себастьяна Клемана (Sebastien Clements).