В Словении число зараженных коронавирусом достигло 19 человек

БЕЛГРАД, 9 мар – РИА Новости. Число зараженных Число зараженных коронавирусом Словении возросло до 19 человек, сообщило в понедельник правительство страны.

"За последние 24 часа в Словении зафиксированы три новых случая коронавируса и число заболевших достигло 19 человек", - приводится заявление министра здравоохранения Алеша Шабедера в Twitter кабмина страны. Всего на наличие вируса тестировали 981 словенца.

Отмечается, что для провозглашения эпидемии число зараженных должно быть 10 человек на тысячу. При этом власти страны запретили проведение массовых мероприятий от 500 участников в закрытых помещениях.

Директор кожной больницы заболела коронавирусом в Северной Македонии и стала четвертым инфицированным, сообщил в понедельник министр здравоохранения Венко Филипче.

Штаб гражданской защиты при МВД соседней Хорватии накануне подтвердил 12 случаев заражения коронавирусом, в воскресенье их число не возросло. Премьер Хорватии Андрей Пленкович ранее призвал граждан не паниковать и не делать запасов.

О первом зараженном в пятницу сообщил минздрав Сербии. Власти запустили специальный сайт для профилактики и информирования. Два серба - члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess - больны коронавирусом и проходят лечение в Японии.

В четверг минздрав Республики Сербской Боснии и Герцеговины сообщил о первых двух зараженных – взрослом и его ребенке.