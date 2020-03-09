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В Словении число зараженных коронавирусом достигло 19 человек
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РИА Новости

В Словении число зараженных коронавирусом достигло 19 человек

16:36 09.03.2020 (обновлено: 16:37 09.03.2020)
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© REUTERS / Alexandros AvramidisКоронавирус
Коронавирус
© REUTERS / Alexandros Avramidis
Коронавирус. Архивное фото
БЕЛГРАД, 9 мар – РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Словении возросло до 19 человек, сообщило в понедельник правительство страны.

"За последние 24 часа в Словении зафиксированы три новых случая коронавируса и число заболевших достигло 19 человек", - приводится заявление министра здравоохранения Алеша Шабедера в Twitter кабмина страны. Всего на наличие вируса тестировали 981 словенца.

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