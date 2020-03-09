Жительница Белгорода с коронавирусом находится в больнице в Коммунарке

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Жительница Белгорода, у которой был обнаружен коронавирус после возвращения из Италии, проходит лечение в больнице в Коммунарке, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В больничном комплексе в Коммунарке находится пациентка, жительница Белгорода, которая вернулась из Италии и у которой была лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция (Роспотребнадзор сообщил о случае заболевания в Белгородской области 8 марта)", - сообщили в штабе.
Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции. Согласно документу, граждане, посещавшие страны и территории, где были случаи инфекции, должны сообщать о своем возвращении в РФ.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
В РФ на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции, из них два у граждан КНР, 17 у граждан России, вернувшихся из Италии, один у гражданина Италии.
В столице принимаются меры для недопущения проникновения инфекции: в частности, прибывающим из Китая, Ирана и Южной Кореи выдают постановления об изоляции, фиксируют контактные данные, фотографируют и берут анализ. Прибывающим из Италии и стран с неблагоприятной ситуацией рекомендуют режим изоляции на дому, они также заполняют анкету с контактными данными и фото. Всем пассажирам международных рейсов измеряют температуру тела. Если она повышена – берут анализ, госпитализируют или оставляют под меднаблюдением на дому.
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