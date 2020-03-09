Twitter впервые отметил знаком недостоверности видео Трампа

С 5 марта Twitter реализует новую политику, отмечая видео или комбинированные аудиовизуальные файлы, которые, с его точки зрения, подверглись манипуляции. Речь идет как о простом монтаже, так и о "глубоком фейке", когда с помощью компьютерной графики и анимации представляется, что тот или иной человек сказал слова, которые он в действительности не произносил.