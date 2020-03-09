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2020-03-09T16:39+0300
https://ria.ru/20200309/1568347290.html
Twitter впервые отметил знаком недостоверности видео Трампа
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РИА Новости

Twitter впервые отметил знаком недостоверности видео Трампа

16:30 09.03.2020 (обновлено: 16:39 09.03.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Социальная сеть Twitter отметила как недостоверное видео в интернете, которое накануне ретвитнул президент США Дональд Трамп.
"Видео подверглось манипуляциям", - говорится в сообщении, которое автоматически прикреплено к 13-секундному ролику. Ролик смонтирован из выступления кандидата-демократа Джо Байдена в минувшую субботу. Видео смонтировано таким образом, что Байден говорит: "Мы можем лишь переизбрать Трампа". Видео первоначально запостил директор Белого дома по социальным СМИ Дэн Скавино.
Президент США Дональд Трамп
31 июля 2019, 08:48
Трамп рассказал, зачем он пишет в Twitter
С 5 марта Twitter реализует новую политику, отмечая видео или комбинированные аудиовизуальные файлы, которые, с его точки зрения, подверглись манипуляции. Речь идет как о простом монтаже, так и о "глубоком фейке", когда с помощью компьютерной графики и анимации представляется, что тот или иной человек сказал слова, которые он в действительности не произносил.
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Дональд ТрампСШАTwitterВ мире
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