Twitter впервые отметил знаком недостоверности видео Трампа

"Видео подверглось манипуляциям", - говорится в сообщении, которое автоматически прикреплено к 13-секундному ролику. Ролик смонтирован из выступления кандидата-демократа Джо Байдена в минувшую субботу. Видео смонтировано таким образом, что Байден говорит: "Мы можем лишь переизбрать Трампа". Видео первоначально запостил директор Белого дома по социальным СМИ Дэн Скавино.
31 июля 2019, 08:48Трамп рассказал, зачем он пишет в Twitter
С 5 марта Twitter реализует новую политику, отмечая видео или комбинированные аудиовизуальные файлы, которые, с его точки зрения, подверглись манипуляции. Речь идет как о простом монтаже, так и о "глубоком фейке", когда с помощью компьютерной графики и анимации представляется, что тот или иной человек сказал слова, которые он в действительности не произносил.