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В Палестине число зараженных коронавирусом выросло до 25 человек
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РИА Новости

В Палестине число зараженных коронавирусом выросло до 25 человек

16:20 09.03.2020
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© РИА Новости / Алия СудаковаУлицы Вифлеема во время режима карантинной блокады
Улицы Вифлеема во время режима карантинной блокады
© РИА Новости / Алия Судакова
ГАЗА, 9 мар - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Палестине увеличилось до 25 после выявления еще шести случаев, сообщил официальный представитель палестинского правительства Ибрагим Мельхем в ходе пресс-конференции.
"Шесть новых случаев заражения коронавирусом в Палестине. Пять новых случаев в Вифлееме и первый случай в городе Тулькарем", - заявил Мельхем.
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"Число граждан, находящихся на домашнем карантине, составляет около 2 тысяч человек, еще 136 человек находятся на медицинском карантине в городах Вифлеем и Иерихон. Все инфицированные находятся на лечении в больнице Вифлеема", - добавил он.
Ранее глава Палестины Махмуд Аббас объявил 30-дневный режим чрезвычайной ситуации на всех территориях страны в связи с угрозой коронавируса. В четверг вечером министр обороны Израиля Нафтали Беннет закрыл въезды и выезды из Вифлеема, в пятницу вечером такое же решение приняли палестинские власти.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаМахмуд АббасПалестинаВ мире
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