В Палестине число зараженных коронавирусом выросло до 25 человек

ГАЗА, 9 мар - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Палестине увеличилось до 25 после выявления еще шести случаев, сообщил официальный представитель палестинского правительства Ибрагим Мельхем в ходе пресс-конференции.
"Шесть новых случаев заражения коронавирусом в Палестине. Пять новых случаев в Вифлееме и первый случай в городе Тулькарем", - заявил Мельхем.
"Число граждан, находящихся на домашнем карантине, составляет около 2 тысяч человек, еще 136 человек находятся на медицинском карантине в городах Вифлеем и Иерихон. Все инфицированные находятся на лечении в больнице Вифлеема", - добавил он.
Ранее глава Палестины Махмуд Аббас объявил 30-дневный режим чрезвычайной ситуации на всех территориях страны в связи с угрозой коронавируса. В четверг вечером министр обороны Израиля Нафтали Беннет закрыл въезды и выезды из Вифлеема, в пятницу вечером такое же решение приняли палестинские власти.