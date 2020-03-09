По итальянским тюрьмам прокатилась волна протестов из-за коронавируса

Особенно серьезная ситуация сложилась в тюрьме североитальянского города Модена, где в воскресенье вспыхнул настоящий мятеж и сотрудникам охраны пришлось подавлять его силой. По информации тюремной администрации, в результате погибли шесть человек: трое непосредственно в Модене, и еще три человека в пенитенциарных учреждениях Пармы, Алессандрии и Вероны, куда были направлены протестовавшие. Еще 18 человек, в том числе три охранника и шесть санитаров, получили ранения. По фактам гибели людей ведется расследование.