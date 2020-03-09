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По итальянским тюрьмам прокатилась волна протестов из-за коронавируса
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РИА Новости

По итальянским тюрьмам прокатилась волна протестов из-за коронавируса

16:07 09.03.2020 (обновлено: 16:10 09.03.2020)
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© REUTERS / Flavio Lo ScalzoИталия
Италия
© REUTERS / Flavio Lo Scalzo
Италия. Архивное фото
РИМ, 9 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Волна протестов прокатилась по тюрьмам Италии в связи с рядом ограничений, введенных властями из-за быстрого распространения коронавируса в стране.
По информации местных СМИ, беспорядки возникли в 27 пенитенциарных учреждениях, где многие заключенные требуют амнистии по случаю опасной эпидемии. Как пишет миланская газета Corriere della Sera, волнения, в частности, зафиксированы в миланской тюрьме "Сан Витторе" и римской "Ребиббия", а также в местах заключения в Салерно, Неаполе, Верчелли, Алессандрии, Фодже, Павии и ряде других итальянских городов. В некоторых тюрьмах заключенные в знак протеста не только жгли матрасы и взбирались на крыши построек, но также пытались захватить местные медицинские учреждения.
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Особенно серьезная ситуация сложилась в тюрьме североитальянского города Модена, где в воскресенье вспыхнул настоящий мятеж и сотрудникам охраны пришлось подавлять его силой. По информации тюремной администрации, в результате погибли шесть человек: трое непосредственно в Модене, и еще три человека в пенитенциарных учреждениях Пармы, Алессандрии и Вероны, куда были направлены протестовавшие. Еще 18 человек, в том числе три охранника и шесть санитаров, получили ранения. По фактам гибели людей ведется расследование.
В Италии в настоящее время зафиксированы более 7300 случаев заражения новым типом вируса, 622 человека уже выздоровели, 366 – погибли. В ночь на воскресенье премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал декрет, который предусматривает усиление мер по предотвращению заражения коронавирусом. В соответствии с ним область Ломбардия, где были выявлены основные очаги заражения, а также еще 14 северных провинций страны превращены в так называемые "оранжевые зоны". Въезд и выезд, а также внутренние перемещения в этих районах разрешены только при особой необходимости.
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