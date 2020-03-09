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Акция протеста у здания министерства обороны в Хартуме
Ситуация в Судане
2020-03-09T17:09+0300
https://ria.ru/20200309/1568345118.html
Египет осудил попытку покушения на суданского премьера
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568341823_0:125:3072:1853_1036x0_80_0_0_39f5a82858381e88431961032be64c6e.jpg
РИА Новости

Египет осудил попытку покушения на суданского премьера

15:24 09.03.2020 (обновлено: 17:09 09.03.2020)
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© REUTERS / Mohamed Nureldin AbdallahПоврежденное транспортное средство на месте покушения на премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока в столице страны Хартуме. 9 марта 2020
Поврежденное транспортное средство на месте покушения на премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока в столице страны Хартуме. 9 марта 2020
© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
КАИР, 9 мар - РИА Новости. МИД Египта осудил "преступную попытку" покушения на премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока, подтвердив необходимость сплоченных усилий стран региона и всего мира по борьбе с терроризмом, говорится в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы МИД.
"Официальный представитель МИД Египта Ахмед Хафез осудил преступную попытку покушения на кортеж премьер-министра Судана Абдаллы Хамдока утром 9 марта в Хартуме… и подтвердил необходимость сплотить усилия стран региона и всего мира для борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях для окончательного его уничтожения", - заявила пресс-служба египетского ведомства.
В понедельник кортеж Хамдока подвергся нападению террористов в районе Кобар в Хартуме, когда премьер ехал на работу, сообщила ранее пресс-служба суданского правительства. На пути следования кортежа премьера сработало взрывное устройство, после чего по автоколонне был открыт огонь. "Премьер-министр и сопровождавшая его группа не пострадали, за исключением одного из сопровождавших, получившего легкие ранения", - уточнила пресс-служба.
Министр информации Судана Фейсал Салех заявил, что органы безопасности начали расследование покушения.
Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок
14:51
Случаи покушений на первых лиц государств в мире в 2001-2020 годах
011011
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Ситуация в СуданеАбдалла ХамдокМИД ЕгиптаСуданВ мире
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