Египет осудил попытку покушения на суданского премьера

"Официальный представитель МИД Египта Ахмед Хафез осудил преступную попытку покушения на кортеж премьер-министра Судана Абдаллы Хамдока утром 9 марта в Хартуме… и подтвердил необходимость сплотить усилия стран региона и всего мира для борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях для окончательного его уничтожения", - заявила пресс-служба египетского ведомства.

В понедельник кортеж Хамдока подвергся нападению террористов в районе Кобар в Хартуме, когда премьер ехал на работу, сообщила ранее пресс-служба суданского правительства. На пути следования кортежа премьера сработало взрывное устройство, после чего по автоколонне был открыт огонь. "Премьер-министр и сопровождавшая его группа не пострадали, за исключением одного из сопровождавших, получившего легкие ранения", - уточнила пресс-служба.