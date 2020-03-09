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МАГАТЭ проведет обучающие курсы по выявлению нового коронавируса
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РИА Новости

МАГАТЭ проведет обучающие курсы по выявлению нового коронавируса

14:48 09.03.2020
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© REUTERS / Edgard GarridoМужчина в защитной маске на фоне табло с котировками ценных бумаг в Токио, Япония
Мужчина в защитной маске на фоне табло с котировками ценных бумаг в Токио, Япония
© REUTERS / Edgard Garrido
Мужчина в защитной маске на фоне табло с котировками ценных бумаг в Токио, Япония
ВЕНА, 9 мар - РИА Новости. МАГАТЭ проведет курсы, на которых обучит методу точного выявления нового коронавируса за несколько часов, сообщил в понедельник генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.
Он отметил, что, хотя МАГАТЭ не специализируется на сфере здравоохранения, у агентства есть знания и опыт, которые помогают устанавливать вспышки определенных вирусных заболеваний и выявлять их.
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Гросси сообщил, что к настоящему моменту к МАГАТЭ официально обратились за помощью шесть стран в Африке, пять в Азиатско-Тихоокеанском регионе и три в Латинской Америке.
"Ученым из этих стран будет предложено обучение по методу полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР), позволяющему точно устанавливать наличие вируса за несколько часов. Первый обучающий курс состоится в нашей лаборатории в Зайберсдорфе через несколько недель", - сказал Гросси, выступая перед советом управляющих МАГАТЭ.
Он отметил, что находится в постоянном контакте с ВОЗ и пристально следит за ситуацией с коронавирусом во всех затронутых регионах, чтобы обеспечить безопасность сотрудников МАГАТЭ. "Мы перенесли несколько встреч и рассматриваем такие альтернативы, как видеоконференции. Мы руководствуемся рекомендациями ООН и австрийских властей", - подчеркнул Гросси.
Генеральный директор МАГАТЭ добавил, что вклад в международные усилия по борьбе с коронавирусом останется его приоритетом, пока вспышка продолжается.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаРафаэль ГроссиКоронавирусыМАГАТЭВ мире
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