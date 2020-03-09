Глава "Опоры" призвал правительство и ЦБ стабилизировать курс рубля

"Сбываются прогнозы по нефти, ждем теперь 30 долларов за баррель, посмотрим, что будет с рублем завтра утром. Правительству и Центральному банку страны необходимо срочно подключаться к стабилизации курса национальной валюты", — заявил Калинин в своем Telegram-канале.

Курсы доллара и евро к рублю взлетели в понедельник на Forex после 30 процентного обрушения цен на нефть: доллар превышал 75 рублей, евро — 86 рублей. Сейчас доллар торгуется в районе 74,8 рубля, евро — 85,4 рубля.

ЦБ России ранее в понедельник принял решение в течение 30 дней не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Оно распространяется как на регулярные покупки иностранной валюты, так и на реализацию покупок, отложенных в 2018 году, пояснили в ЦБ. Решение о возобновлении этих операций будет приниматься с учетом ситуации на финансовых рынках в течение марта, добавили там же.