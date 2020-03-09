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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T19:20+0300
https://ria.ru/20200309/1568343083.html
Глава "Опоры" призвал правительство и ЦБ стабилизировать курс рубля
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568338708_0:229:3072:1957_1036x0_80_0_0_42edc12220ef9d9b6006db8d717a242a.jpg
РИА Новости

Глава "Опоры" призвал правительство и ЦБ стабилизировать курс рубля

14:32 09.03.2020 (обновлено: 19:20 09.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗнаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Глава общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" считает, что правительству и ЦБ России необходимо срочно принимать меры для стабилизации рубля.
"Сбываются прогнозы по нефти, ждем теперь 30 долларов за баррель, посмотрим, что будет с рублем завтра утром. Правительству и Центральному банку страны необходимо срочно подключаться к стабилизации курса национальной валюты", — заявил Калинин в своем Telegram-канале.
Пункт обмена валют
13:34Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Аналитики оценили падение цен на нефть и обвал курса рубля
Курсы доллара и евро к рублю взлетели в понедельник на Forex после 30 процентного обрушения цен на нефть: доллар превышал 75 рублей, евро — 86 рублей. Сейчас доллар торгуется в районе 74,8 рубля, евро — 85,4 рубля.
Нефтяные котировки ночью обвалились более чем на 30 процентов на фоне новостей, что, по сути, сделка ОПЕК+ распадается и ее участники с 1 апреля никак не ограничены в наращивании добычи. Это стало известно в пятницу, а в выходные СМИ сообщили, что Саудовская Аравия уже заявила о намерении увеличить добычу и снизить свои цены на нефть. К текущему моменту падение котировок основных марок — Brent и WTI — замедлилось до примерно 20 процентов.
ЦБ России ранее в понедельник принял решение в течение 30 дней не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Оно распространяется как на регулярные покупки иностранной валюты, так и на реализацию покупок, отложенных в 2018 году, пояснили в ЦБ. Решение о возобновлении этих операций будет приниматься с учетом ситуации на финансовых рынках в течение марта, добавили там же.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Правительство РФОрганизация "Опора России"Экономика
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