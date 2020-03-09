Котировки акций Saudi Aramco упали на максимально допустимые 10%

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Стоимость акций Saudi Стоимость акций Saudi Aramco на открытии торгов в понедельник упала сразу на максимально допустимые 10% - до 27 риалов (7,2 доллара), в воскресенье она впервые опустилась ниже цены IPO в 32 риала (8,5 доллара), свидетельствуют данные торгов.

Падение акций происходит на фоне обвала мировых цен на нефть более чем на 30%. Нефтяные котировки обрушились после того, как страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении.

В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия - дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса. Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть.

Saudi Aramco провела IPO на местной бирже Tadawul в начале декабря 2019 года, Саудовская Аравия тогда продала инвесторам 1,5% акций компании за 25,6 миллиарда долларов. Акции были размещены по верхней границе диапазона - 32 риала (8,53 доллара) за штуку, а рыночная капитализация компании составила рекордные для всего мира 1,7 триллиона долларов. В рамках реализации опциона доразмещения (для стабилизации котировок после IPO) были проданы акции еще на 3,8 миллиарда долларов, таким образом общий объем IPO достиг 29,4 миллиарда долларов.