Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Социальные выплаты и пенсии будут проиндексированы, несмотря на падение рубля, заявила РИА Новости зампред комитета Совет Федерации по соцполитике Елена Бибикова.
"Социальные обязательства перед гражданами будут выполнены, в этом можно не сомневаться. То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Она подчеркнула, что россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов, несмотря на падение рубля.