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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T12:37+0300
https://ria.ru/20200309/1568337370.html
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
https://cdn25.img.ria.ru/images/155574/53/1555745397_0:50:3009:1743_1036x0_80_0_0_882b621f18fb4259cd126b3562f6deb5.jpg
РИА Новости

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

11:26 09.03.2020 (обновлено: 12:37 09.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова
Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Социальные выплаты и пенсии будут проиндексированы, несмотря на падение рубля, заявила РИА Новости зампред комитета Совет Федерации по соцполитике Елена Бибикова.

"Социальные обязательства перед гражданами будут выполнены, в этом можно не сомневаться. То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.

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Эксперт назвал обвал рубля и нефти спекулятивным и краткосрочным
Она подчеркнула, что россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов, несмотря на падение рубля.
92597915101
Обсудить 31
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЕлена БибиковаСитуация на валютном рынкеРоссияСовет Федерации РФОбщество
Популярные комментарии
Что можно будет купить на эту индексацию
9 марта, 12:10
Частов Олег
8020516
По международной валюте или по внутренней с запуском печатного станка? Сюда бы вставить картинку из африки с телегами денег чтоб купить хлеб, с подписью.:"Ура!Проиндекировали!"
9 марта, 11:29
КМКостя Магомедов
68501113
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