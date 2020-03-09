В ЛНР обвинили Киев в попытках дестабилизировать обстановку в Донбассе

ЛУГАНСК, 9 мар - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий обвинил Киев в попытках дестабилизировать ситуацию у линии соприкосновения в Донбассе.
Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило о двух обстрелах за сутки, в результате которых в подконтрольном ЛНР Фрунзе повреждены жилые дома.
"Не оставляя попыток дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения, вооруженные формирования продолжают коварно обстреливать мирное население республики", - заявил Осадчий.
Официальный представитель ведомства призвал наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ усилить контроль в зоне ответственности 93 бригады ВС Украины, с позиций которой велся огонь по территории республики, и зафиксировать нарушения минских договоренностей.
"По имеющимся у нас данным, в период обстрелов в зоне ответственности 93 бригады ВС Украины находились представители украинских телеканалов "1+1", "ICTV", а также офицеры пресс-службы штаба Операции объединенных сил", - дополнил Осадчий.
Он уточнил, что параллельно с обстрелами населенных пунктов со стороны украинских силовиков Киев при помощи подконтрольных СМИ пытается убедить мировую общественность в том, что военнослужащие Народной милиции ЛНР сами уничтожают свою инфраструктуру.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения