В Казахстане резко вырос курс доллара в обменных пунктах

Понедельник в Казахстане является нерабочим днем в связи с выпадением праздника 8 марта на воскресенье. В пятницу курс доллара на Казахстанской фондовой бирже сложился на уровне 382,22 тенге.

По данным сайта, в обменных пунктах столицы и Алма-Аты доллар покупают по 392 тенге, продают по 394 тенге. Во многих обменных пунктах продажа долларов не ведется. Как сообщили РИА Новости в одном из них, продажа долларов возобновится во вторник – в первый рабочий день на текущей неделе.