Прилетевших из Сеула в Ташкент пассажиров отправили на карантин

ТАШКЕНТ, 9 мар - РИА Новости. Авиакомпания Uzbekistan airways ночью в понедельник чартерным рейсом доставила 181 пассажира из Сеула в Ташкент, в основном граждан Узбекистана, все они были помещены на двухнедельный карантин в одном из санаториев в Ташкентской области, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения республики.
Узбекистан с 1 марта временно приостановил авиасообщение с Южной Кореей из-за активного распространения нового типа коронавируса в этой стране. В тот же день "Узбекские авиалинии" чартерным авиарейсом доставили 251 пассажира из Сеула а Ташкенте. Из них 231 человек, в том числе 20 граждан России, были помещены на двухнедельный карантин в санатории в городе Чиричик в Ташкентской области. По данным узбекских властей, всего в марте планируется организовать четыре чартера между столицами Узбекистана и Южной Кореи.
"Чартер прибыл сегодня в Ташкент в 2.00 (00.00 мск), на его борту - 181 пассажир, главным образом, граждане Узбекистана, транзитных пассажиров на борту не было", - сказал представитель минздрава.
По данным ведомства, все пассажиры помещены на двухнедельный карантин в один из санаториев Ташкентской области.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило 80 735, скончались 3119 человек, излечились 58 600 заболевших.
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