"На рынке прольется кровь": мировые СМИ — об обрушении нефтяных цен

Британская газетапишет, что Саудовская Аравия начала "войну" против России в нефтяной отрасли. Один из аналитиков назвал это "эквивалентом объявления войны на нефтяном рынке". Как предупреждает, нефтяная война будет опасной и для рынка "мусорных облигаций" в США. Говоря об эффектах понижения цен на нефть, один из экспертов заявил, что "в понедельник на рынке прольется кровь". Сотрудник Rapidan Energy Group отметил, что "это только начало" резкого падения цен.