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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T12:40+0300
https://ria.ru/20200309/1568331662.html
"На рынке прольется кровь": мировые СМИ — об обрушении нефтяных цен
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1568054831_80:0:3000:1642_1036x0_80_0_0_8890434c9363346226adf29feffc60f4.jpg
РИА Новости

"На рынке прольется кровь": мировые СМИ — об обрушении нефтяных цен

05:45 09.03.2020 (обновлено: 12:40 09.03.2020)
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© AP Photo / Gary KazanjianНефтяные вышки
Нефтяные вышки
© AP Photo / Gary Kazanjian
Нефтяные вышки. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мировые СМИ отреагировали на сильный обвал цен на нефть и выразили обеспокоенность в связи с возможными экономическими последствиями.
В понедельник на фоне распада сделки ОПЕК+ рухнула на треть цена нефти Brent - до 31,43 доллара за баррель. Следом на международном валютном рынке курс доллара взлетел до 72 рублей и евро до 82. Мировые биржи открылись сильным падением.
Британская газета Times пишет, что Саудовская Аравия начала "войну" против России в нефтяной отрасли. Один из аналитиков назвал это "эквивалентом объявления войны на нефтяном рынке". Как предупреждает Financial Times, нефтяная война будет опасной и для рынка "мусорных облигаций" в США. Говоря об эффектах понижения цен на нефть, один из экспертов заявил, что "в понедельник на рынке прольется кровь". Сотрудник Rapidan Energy Group отметил, что "это только начало" резкого падения цен.
Газета Wall Street Journal пишет, что цены на нефть обрушились до рекордно низких значений. Последний раз они достигали такого низкого уровня в 2016 году. Все это произошло на фоне заявления нефтяной компании Saudi Aramco о намерении снизить цены, что, по мнению издания, приведет к ухудшению отношений между Саудовской Аравией и Россией.
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05:26Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперт: падение цен может ударить по производителям сланцевой нефти
Издание со ссылкой на участников ОПЕК и саудовцев называет эти действия частью "агрессивной кампании" по захвату части доли рынка Москвы. Сообщается также, что в следующем месяце Саудовская Аравия увеличит производство до 10 миллионов баррелей в день, а при необходимости нарастит и до максимально возможного уровня в 12 миллионов баррелей в день. Как отмечает газета, причиной резкого снижения цены может стать влияние коронавируса на экономику. Wall Street Journal также сообщает, что цены на золото на торгах в Азии достигли максимальной отметки за семь лет, и этот рост, вероятно, продолжится.
В свою очередь газета New York Times указывает, что цена на нефть рухнула более чем на 20% - это самое резкое снижение "по крайней мере с 1991 года". Саудовская Аравия и Россия могут достичь компромисса, полагает издание, однако если обвал будет и дальше продолжаться, "ничто не сможет остановить падение цен на нефть до самого низкого уровня, по меньшей мере, за последние пять лет".
Газета добавляет, что такое падение стоимости нефти "навредит производителям во всем мире", в особенности Венесуэле и Ирану, " нефтяные" экономики которых находятся под давлением из-за санкций США. Длительный период низких цен усилит и финансовое давление на американские нефтяные компании с крупной задолженностью. При этом зависящие от нефти страны, такие как Нигерия, Ангола и Бразилия, могут пострадать от значительного экономического спада.
Газета Washington Post отмечает, что новая "нефтяная война, которую вызвала вспышка коронавируса, привела к резкому падению цен". Издание утверждает, что соглашение о сокращении производства все еще может произойти: совещание ОПЕК на консультативном уровне запланировано на конец марта. Издание приводит текст бизнесмена Али Хедери, бывшего эксперта по Ближнему Востоку в компании Exxon. В своем Twitter он написал, что цена на нефть "в 20 долларов" вполне реальна в 2020 году. По его словам, обрушение цен на нефть имеет "огромные геополитические последствия".
Добыча нефти
04:30Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Goldman Sachs не исключил падения стоимости нефти до 20 долларов
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на нефтяном рынкеSaudi AramcoОПЕКBrentСШАЭкономика
Популярные комментарии
рано или поздно нужно было начинать нефтяную войну. Иначе американские сланцевики захватили большую часть рынка а потом выдавили бы Россию за счет санкций. Думаю сейчас оптимальное время для нефтяной войны. Вопрос сколько продержатся сланцевики и какие у них операционные расходы. Да и Саудиты в плане стабильности внутри страны в сложном положении.
9 марта, 09:08
Аркадий Харитонов
182421130
Америки уже не выгодно будет просто напросто качать эту нефть при цене в 30 долларов, и пойдут банкротства у них. Вот так убирают наши американских конкурентов)))
9 марта, 06:58
Владимир Никитин
163751129
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