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2020-03-09T04:42+0300
https://ria.ru/20200309/1568331257.html
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
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РИА Новости

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

04:42 09.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Соответствующее заявление Климкин сделал в воскресенье. По его словам, Украине необходимо добиться, чтобы западные лидеры, которые посетят Россию 9 мая, предварительно заехали в Киев. "Если они просто заедут в Москву, это будет катастрофа. Если они заедут в Киев, это будет тоже катастрофа, но меньшая", — заявил экс-министр.
"Климкин пророчит "катастрофу для Украины", если главы ряда государств приедут 9 мая на Парад Победы в Москву и не приедут в Киев. Но Пристайко уже сказал: Украина ничего праздновать не будет. И чего туда ехать? А катастрофа для Украины - не праздник в Москве, а сумятица в Киеве", - написал сенатор.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что приехать в Москву 9 мая 2020 года пригласили многих мировых лидеров, в том числе президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелу Меркель и председателя КНР Си Цзиньпина. На сегодняшний день лидеры 17 стран ответили согласием.
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Ветераны Второй мировой войны из США приедут в Россию на День Победы
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РоссияПавел КлимкинДень ПобедыЮрий УшаковАлексей ПушковУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Надеюсь, знамена гитлеровского рейха будут вновь брошены к подножию стен Кремля.
9 марта, 07:42
Olc Elk
26321007
Для России 9 мая стал не просто праздник,когда вспоминают и чтут погибших,и ветеранов войны,а неким политическим фарсом,используемый властью миллиардеров в пропагандистских целях.А вот сделать жизнь народа победителя достойной забыли,ведь личные карманы дороже.
9 марта, 08:43
Слава Мишкич
83110996
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