Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Соответствующее заявление Климкин сделал в воскресенье. По его словам, Украине необходимо добиться, чтобы западные лидеры, которые посетят Россию 9 мая, предварительно заехали в Киев. "Если они просто заедут в Москву, это будет катастрофа. Если они заедут в Киев, это будет тоже катастрофа, но меньшая", — заявил экс-министр.

"Климкин пророчит "катастрофу для Украины", если главы ряда государств приедут 9 мая на Парад Победы в Москву и не приедут в Киев. Но Пристайко уже сказал: Украина ничего праздновать не будет. И чего туда ехать? А катастрофа для Украины - не праздник в Москве, а сумятица в Киеве", - написал сенатор.