Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 7382 человек

СЕУЛ, 9 мар – РИА Новости. Южная Корея за минувшие сутки зарегистрировала 248 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019, таким образом, общее число зараженных в стране выросло до 7382 человек, число погибших достигло 51, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Ранее сообщалось о 50 погибших. Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего уровня. Начало учебы во всех школах и дошкольных учреждениях отложили до 23 марта.
По данным KCDC на 00.00 понедельника (18.00 воскресенья мск) из числа новых случаев 190 обнаружены в городе Тэгу, еще 26 - в провинции Кёнсан-Пукто, остальные случаи из разных районов по всей стране. Общее число погибших достигло 51. Выздоровели еще 36 пациентов, таким образом, число выписанных составляет 166. Анализы еще 17 458 человек в работе.
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