В Японии не зафиксировали ущерба от новых пусков ракет КНДР

ТОКИО, 9 мар - РИА Новости. Новые пуски северокорейских ракет не нанесли ущерба японским судам и самолетам, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
"В настоящий момент нет подтверждений какого-либо ущерба для самолетов и судов", - приводит слова главы японского правительства информационное агентство Киодо.
Агентство Рёнхап со ссылкой на военных Южной Кореи ранее отмечало, что Северная Корея провела пуски как минимум трех ракет в сторону Японского моря из района Сондок провинции Хамгён-Намдо. Японское правительство полагает, что КНДР провела в понедельник пуски баллистических ракет, но исключительной экономической зоны Японии они не достигли.
Как сообщает Киодо, премьер Абэ распорядился рассмотреть ситуацию с новыми пусками ракет КНДР на заседании Совета национальной безопасности.