СМИ: число случаев заражения коронавирусом в США превысило 500

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Уже более 500 человек заразились новым типом коронавируса в США, 21 человек скончался, сообщает телеканал NBC.
Два новых случая смерти зарегистрированы в штате Вашингтон.
Губернатор штата Калифорния сказал, что в штате зафиксированы 114 случаев заражения.
Ранее сообщалось, что власти нескольких штатов уже ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса